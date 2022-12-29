Gli immobili interessati da lavori di manutenzione ordinaria. Sulla questione era intervenuta settimane fa il capogruppo di Coraggio Italia

Lo Stato mette a disposizione di soggetti non abbienti o con particolari condizioni psicofisiche, degli alloggi comunemente definiti case popolari. Si tratta di un'occasione per potere vivere una vita più dignitosa ma non sempre è così, quantomeno non in tutte le città e, a Vibo Valentia, come si evince anche da un atto pubblico sull'albo pretorio, la situazione non è delle migliori.

"Dalle richieste pervenute e dai sopralluoghi effettuati dai Tecnici comunali del Settore 4, presso le varie e numerose case popolari di proprietà del Comune di Vibo Valentia, si è costatato il degrado e la mancanza di manutenzione dei diversi alloggi". E' quanto messo nero su bianco su una determina comunale che ha ad oggetto i "Lavori di manutenzione ordinaria di alcune case popolari". Dall'ente della città capoluogo si apprende dunque, che vi è un progetto esecutivo redatto dall'architetto Giuseppe Petruzza per i lavori sopra citati, afferenti ad alcune case popolari di proprietà del Comune di Vibo Valentia per un importo di euro 58.100,00 e che è stata avviata una procedura di gara per l'affidamento diretto dei lavori, invitando cinque operatori economici specializzati del Settore di manutenzione strade. La scelta del contraente sarà fatta mediante procedura telematica attraverso il Mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.

Delle questione si è occupata in diverse occasioni la minoranza in seno al Comune e, in particolare, gli esponenti di Coraggio Italia: «Un argomento che deve diventare prioritario dell’agenda politica comunale» è ciò che ha affermato qualche settimana fa Katia Franzè, capogruppo di Coraggio Italia nel consiglio comunale di Vibo Valentia, in merito alla questione delle case popolari Erp (Edilizia residenziale pubblica) di proprietà comunale. La questione, che il capogruppo ha sollevato durante una Commissione, ha posto l’accento sul «degrado, abbandono, assenza di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, in particolari zone della nostra città – ha evidenziato Katia Franzè – è assolutamente delicata con alcuni alloggi i quali, contrariamente a quanto ci si aspetta da una comunità civile, hanno raggiunto una situazione davvero indecente».

