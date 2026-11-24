Gli alunni della scuola primaria De Amicis hanno consegnato al questore un opuscolo realizzato nell’ambito di un percorso didattico dedicato all’uguaglianza, al rispetto e ai diritti delle donne

Educare al rispetto sin dai banchi di scuola, attraverso parole, pensieri e piccoli gesti capaci di contribuire alla prevenzione della violenza di genere. È il messaggio che gli alunni della scuola primaria De Amicis di Vibo Valentia hanno voluto portare questa mattina in Questura, alla vigilia del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Una delegazione di bambini, accompagnata dal dirigente scolastico e dagli insegnanti, ha incontrato il questore per consegnargli una copia dell’opuscolo “Il filo del rispetto”, frutto di un percorso educativo che ha coinvolto tutte le classi della scuola.

Un filo rosso dalla prima alla quinta elementare

Pensieri, parole e disegni compongono l’elaborato realizzato dagli alunni, dalla prima alla quinta classe, accomunati dal simbolo del filo rosso. Un percorso didattico ed emotivo attraverso il quale i bambini hanno avuto modo di confrontarsi sui temi della gentilezza, dell’ascolto, dell’uguaglianza e della cura reciproca, riflettendo anche sul cammino dei diritti delle donne tra passato, presente e futuro.

L’iniziativa ha così offerto l’occasione per affrontare, attraverso strumenti e linguaggi adatti ai più piccoli, temi che assumono particolare rilevanza in occasione della ricorrenza del 25 novembre, ma che riguardano la quotidianità delle relazioni e della convivenza civile.

Il dialogo tra scuola e istituzioni

Alla base del progetto c’è anche la volontà di rafforzare il dialogo tra la scuola e le istituzioni del territorio, condividendo l’impegno nella costruzione di una cultura del rispetto e nella prevenzione della violenza di genere fin dalla giovane età.

La consegna dell’opuscolo ha suscitato emozione e apprezzamento non soltanto da parte del questore Rodolfo Ruperti, ma anche dei funzionari e del personale della Questura. Un gesto semplice attraverso il quale i bambini della De Amicis hanno voluto dare il proprio contributo alla giornata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne.