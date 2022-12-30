Il network ha ricevuto la visita di un alto rappresentante delle forze armate: il tenente colonnello Massimo Alligri

Il numero uno dell’aeronautica militare calabrese ha fatto tappa negli studi del network LaC. Non soltanto frecce tricolori. Né cieli tersi da fendere a bordo di jet supersonici. L’Aeronautica si occupa di assistenza alle persone in difficoltà in ambienti ostili, protezione di mare e montagne, difesa degli spazi aerei, assistenza logistica per le altre forze armate. E poi? Poi un’infinità di altre cose che associare semplicemente all’immagine mitica dei top gun celebrati sul grande schermo sarebbe riduttivo. È soprattutto Stato, l’Aeronautica militare. E tanto basta ad apprezzarne l’azione dispiegata in lungo e in largo sul territorio nazionale. Anche in Calabria la Forza armata dei cieli è presente in varie forme e dislocazioni. [Continua in basso]

In particolare a Montescuro, in Sila, con una base operativa posta a 1700 metri di altitudine e su cui si incrociano i sistemi di comunicazione di lunghe triangolazioni capaci di coprire l’intero Paese. E da Montescuro l’Aeronautica primeggia nelle sue attività che il tenente colonnello Massimo Alligri, da poco subentrato al comando del Distaccamento calabrese, ha avuto modo di illustrare alle donne e agli uomini della Diemmecom, la società editoriale di LaC News24.

