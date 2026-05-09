L'iniziativa promossa da “Arte che Parla Aps” è rivolta a piccoli e grandi e prevede spazi interattivi, laboratori guidati e momenti di sport

L'appuntamento è per domani 9 maggio in piazza Martiri d'Ungheria a Vibo Valentia. L'evento è “L'Abc della salute: gioca-sano”, in programma dalle 10 alle 13. Al centro dell'iniziativa i temi dell'educazione, della prevenzione e del benessere. Obiettivo dichiarato degli organizzatori, avvicinare bambini e famiglie ai principi fondamentali di uno stile di vita sano attraverso attività ludico-educative e il coinvolgimento diretto di professionisti del settore sanitario e sportivo. Il format, promosso dall'associazione “Arte che Parla Aps”, con il patrocinio del Comune di Vibo Valentia e la partecipazione del locale Istituto d'Istruzione superiore Itg, Iti e Ite, punta a trasmettere conoscenze essenziali in modo accessibile e divertente. Tra l'altro con lo scopo di creare una rete tra le istituzioni educative, le associazioni e i professionisti del territorio.

Tre le principali aree tematiche che guideranno il percorso esperienziale: il laboratorio “Nutrisorriso”, spazio interattivo in cui i partecipanti potranno trasformarsi simbolicamente in “MasterChef della salute” scoprendo l'importanza dell'igiene dentale e di una corretta alimentazione; la sezione psicologia “Il Colore delle Emozioni”, laboratorio guidato da psicologi esperti per aiutare i più piccoli a riconoscere e dare un nome alle emozioni utilizzando strumenti creativi e il linguaggio del gioco; il settore sport “Energia in Movimento”, con percorsi motori e giochi dinamici condotti da professionisti dello sport, pensati per trasmettere il valore dell'attività fisica come elemento chiave del benessere psicofisico.