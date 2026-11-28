Oggi a Vibo Valentia l'appuntamento con il Vibocomics. Lo start è previsto alle 15 nella suggestiva cornice di palazzo Gagliardi, con l'inaugurazione dell'area artisti, che accoglierà fumettisti, illustratori, creativi, associazioni e artigiani provenienti da diverse località calabresi. A due anni di distanza dalla precedente edizione, quindi, la città capoluogo di provincia ritroverà per due giorni la sua Fiera del Fumetto, Arte & Cosplay – Vibocomics, promossa dall'associazione "Persefone & Co. Aps", in compartecipazione con il Comune di Vibo Valentia, nello specifico con l'assessorato alla Cultura. La manifestazione si avvarrà del sostegno del GAL Terre Vibonesi. Il ricordo di Claudio, figura cara e partecipe del percorso di Persefone & Co., accompagnerà idealmente questa nuova edizione. La scelta del mese di novembre, del resto, non è casuale. È il mese in cui, nell'immaginario della tradizione, il confine tra il mondo dei vivi e quello dei morti si fa simbolicamente più sottile. Il Vibocomics 2026 avrà nella cultura pop il proprio centro di gravità dinamico. La giornata di oggi 27 novembre sarà dedicata a Persefone e alle atmosfere più oscure dell'immaginario fantastico. Tra gli ospiti di rilievo figura il maestro Luigi Cozzi, autore, regista e sceneggiatore, amico e collaboratore del regista Dario Argento. Personalità di riferimento del cinema fantastico e di fantascienza italiano, protagonista di un incontro dedicato al suo percorso artistico e al cinema di genere, insieme al giornalista Davide Mirabello. E ancora, Davide Bonadonna, illustratore e modellatore scientifico, noto soprattutto per le sue ricostruzioni paleontologiche di animali estinti. Non mancheranno iniziative ispirate al mondo creepy, laboratori per bambini, giochi da tavolo, Lego, giochi di ruolo, tiro con l'arco e attività dedicate agli appassionati. Tra le esperienze proposte al pubblico, anche una scacchiera gigante, un'area selfie room con teli giganti a cura di Joka Calabria Aps. Laboratori promossi da Centro studi e Formazione Sigma e l'Archivio storico comunale. Due stanze a tema, una “Crime” realizzata in collaborazione con l'Istituto Italiano di Criminologia di Vibo Valentia, che offrirà ai visitatori un'occasione di avvicinarsi alle dinamiche dell'investigazione e della criminologia, una “Cosplay Horror” realizzata dall' Associazione Arte che Parla aps. Spazio anche alle arti visive, con una mostra speciale dell'artista vibonese Antonella Giurgola e con l'esposizione delle opere del maestro Antonio La Gamba. Domenica 29 Novembre sarà invece la giornata dedicata alla cultura ludica, allo spettacolo e alla creatività, con la partecipazione del maestro Andrea Brissa e il suo quiz musicale "Game of Tones". Lo chef Francesco Messina Tappatumi fonderà i sapori della cultura calabrogiapponese e infine il tanto atteso Contest Cosplay,uno degli appuntamenti più rappresentativi della manifestazione, con una giuria tecnica d'eccezione. Ad accompagnare il pubblico ci sarà anche il collettivo comico cosentino Cinghios Group, conosciuto sul web per i suoi irresistibili doppiaggi e per la capacità di trasformare ironia e creatività in intrattenimento. Accanto agli appuntamenti principali, il pubblico potrà esplorare gli stand commerciali, incontrare artisti e artigiani, conoscere le produzioni indipendenti e partecipare alle numerose attività distribuite negli appositi spazi. La manifestazione sarà a ingresso gratuito. L'obiettivo dichiarato è di fare di palazzo Gagliardi un luogo aperto, in cui la cultura possa incontrare il gioco, la conoscenza possa dialogare con l'immaginazione e le nuove generazioni possano riconoscersi protagoniste di una proposta culturale contemporanea.