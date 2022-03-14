La crisi in Ucraina dopo l’invasione russa sarà al centro di una iniziativa di approfondimento organizzata dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia. L’appuntamento è in programma giovedì 17 marzo, alle ore 19.00. [Continua in basso]

L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Federazione. Interverranno il segretario regionale del Pd Calabria, Nicola Irto, e il capogruppo Pd in commissione esteri al Senato, Alessandro Alfieri. Introdurrà i lavori il segretario provinciale, Giovanni Di Bartolo.