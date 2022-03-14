Tutti gli articoli di Società
La crisi in Ucraina dopo l’invasione russa sarà al centro di una iniziativa di approfondimento organizzata dalla federazione provinciale del Partito Democratico di Vibo Valentia. L’appuntamento è in programma giovedì 17 marzo, alle ore 19.00. [Continua in basso]
L’evento sarà trasmesso sulla pagina Facebook della Federazione. Interverranno il segretario regionale del Pd Calabria, Nicola Irto, e il capogruppo Pd in commissione esteri al Senato, Alessandro Alfieri. Introdurrà i lavori il segretario provinciale, Giovanni Di Bartolo.