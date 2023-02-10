La cerimonia presieduta da Cristiano Tatarelli si è tenuta al Parco delle Rimembranze

Questa mattina, in occasione dell’anniversario della morte dell’ex questore di Fiume, Giovanni Palatucci, l’assistente spirituale della Polizia di Stato mons. Enzo Varone ha recitato una breve preghiera al Parco delle Rimembranze di Vibo Valentia. Al termine della cerimonia, il questore Cristiano Tatarelli ha deposto un omaggio floreale alla base della targa in marmo in ricordo del funzionario della Polizia di Stato, alla presenza dei funzionari, di una rappresentanza di dipendenti della Questura e del presidente, oltre ad alcuni componenti dell’Anps della provincia.