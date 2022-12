Alla Scuola di Polizia di Vibo il giuramento degli allievi del 218° corso

Hanno giurato fedeltà alla Repubblica questa mattina i 1.320 allievi agenti della Polizia di Stato che hanno frequentato il 218° corso nelle Scuole di Trieste, Peschiera, Alessandria, Campobasso, Caserta e Vibo Valentia. Hanno un’età media di 24 anni e sono in larga parte laureati. Nei prossimi giorni verranno assegnati negli uffici e nei reparti della Polizia di Stato su tutto il territorio nazionale per iniziare la loro carriera professionale a tutela della collettività. A Vibo Valentia, la cerimonia si è svolta nel piazzale della Scuola alla presenza dei parenti degli allievi e delle istituzioni del territorio. La cerimonia è stata trasmessa in diretta facebook sulla pagina della Questura. Ieri si era tenuta la consegna degli alamari agli allievi del 218° corso di formazione, a cui aveva partecipato anche il questore di Vibo. [Continua in basso]

Durante il ciclo di formazione – riporta un comunicato della Polizia di Stato – , i frequentatori del corso, oltre all’addestramento operativo e alle lezioni teoriche, hanno avuto modo di vivere a pieno l’essenza dell’esserci sempre che caratterizza l’agire della Polizia di Stato. Infatti i neo poliziotti hanno preso parte a diverse iniziative di solidarietà e a quelle relative al valore della memoria, stella polare del vivere quotidiano di ogni poliziotto.

Il capo della Polizia Lamberto Giannini ha voluto testimoniare la propria vicinanza ai neo agenti, in questo primo fondamentale passo della loro carriera nella Polizia di Stato, con un videomessaggio dove ha sottolineato che «da domani voi sarete chiamati ad esercitare le vostre funzioni come dice la nostra Costituzione con disciplina e onore, sempre consapevoli delle responsabilità che da esse discendono. Lo dovrete fare con fermezza però avendo sempre a cuore ovunque e comunque il rispetto della persona e della sua dignità. La nostra azione quotidiana infatti può essere correttamente svolta solo se abbiamo l’assoluta consapevolezza che il centro del nostro agire è il cittadino con i suoi bisogni, le sue aspettative, le sue necessità che noi dobbiamo saper leggere e intercettare soprattutto nella difficoltà dei tempi che viviamo».