Vibo, alla scuola di polizia corso di specializzazione per 22 ufficiali nigeriani

La formazione per gli agenti stranieri nasce in attuazione di accordi bilaterali di cooperazione di polizia tra l’Italia e la Nigeria

Dal 13 febbraio alla Scuola allievi agenti di polizia di Vibo Valentia si sta svolgendo un corso di specializzazione a favore della polizia nigeriana. Il corso è stato organizzato dalla Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere in collaborazione con l’Ispettorato delle Scuole della polizia, in attuazione di accordi bilaterali di cooperazione di polizia tra l’Italia e la Nigeria. Vi partecipano 22 ufficiali nigeriani (di cui cinque donne), che soggiornano presso la Scuola. Gli agenti nigeriani prestano servizio nella polizia federale del loro Paese e inoltre all’Agenzia per l’immigrazione e l’Agenzia per il contrasto alla tratta degli esseri umani e la prostituzione di quel Paese. [Continua in basso]

Alla presentazione del corso hanno partecipato funzionari dell’Ambasciata nigeriana in Italia, funzionari della Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere, nonché l’ufficiale di collegamento della polizia italiana in Nigeria e l’ufficiale di collegamento della polizia nigeriana in Italia.

La fase didattica prevede lezioni sulle norme europee che disciplinano l’immigrazione, sulla criminalità transfrontaliera, sul falso documentale e sui diritti umani. Sono, inoltre, previste visite professionali all’aeroporto di Lamezia Terme e al Gabinetto regionale di polizia scientifica a Reggio Calabria.

Al fine di consentire, inoltre, una maggiore integrazione tra le due culture e far conoscere agli omologhi stranieri il territorio e le tradizioni del Sud Italia, nel fine settimana (18 e 19 febbraio) è stata organizzata la visita al Museo archeologico nazionale di Reggio Calabria, che ospita i Bonzi di Riace, e inoltre alla citta di Reggio Calabria, ai borghi di Gerace e Tropea e alla riserva di Mongiana. Il corso terminerà il 24 febbraio.

