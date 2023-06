Scuola di Polizia a Vibo, al via il 223° corso per 188 aspiranti agenti

Sono 188 i nuovi allievi della Scuola di Polizia di Vibo Valentia, che ieri mattina hanno iniziato a frequentare il 223° corso di formazione per l’accesso alla qualifica di agente in prova della Polizia di Stato. Il corso aveva avuto inizio, in realtà, il 9 giugno, ma le prime due settimane si sono svolte in modalità Didattica a distanza, al fine di consentire l’inizio in contemporanea in tutti gli Istituti interessati. I partecipanti, infatti, sono complessivamente 1940 ed oltre alla Scuola Allievi Agenti di Vibo Valentia sono coinvolte le Scuole di Alessandria, Brescia, Piacenza, Pescara, Peschiera del Garda, Campobasso, Trieste ed Abbasanta. È il primo corso dal 2020 che si svolge senza le restrizioni conseguenti alla pandemia da Covid-19.

Il corso è suddiviso in tre moduli ed ha durata residenziale di sei mesi. Terminerà, pertanto, il 15 dicembre 2023. Gli allievi durante il corso si cimenteranno nello studio di materie teoriche – quali Diritto Penale, Procedura Penale, Diritto Costituzionale, Ordinamento e Regolamenti delle Forze di Polizia, Immigrazione, Codice della Strada; tecniche – quali Tecniche Operative, Armi e Tiro, il Sistema di indagine delle Forze di Polizia, Difesa Personale, Guida Sicura; nonché informatiche. Si tratta di un percorso formativo attuale ed in linea con i principi di modernità e con l’apertura al cambiamento suggerito anche dagli scenari internazionali, con grande attenzione al tema dell’immigrazione e del pronto intervento.

Questo concorso non era riservato a coloro che avevano svolto il servizio di leva, ma aperto a tutti. Il livello di preparazione di base dei frequentatori è molto elevato. L’età media dei frequentatori di Vibo Valentia è di 22 anni ed 8 mesi. Di essi, ben 24 sono laureati e molti altri sono iscritti all’Università. I frequentatori presso la Scuola di Vibo sono provenienti da Sicilia, Calabria, Campania e Lazio. La Scuola di Vibo Valentia, pertanto, dopo aver ospitato negli scorsi mesi i corsi di formazione per l’accesso ai ruoli di vice sovrintendente e corsi specialistici, ritorna al suo ruolo originario, cioè quello di formare i poliziotti del futuro, coloro che rappresenteranno la spina dorsale della Polizia di Stato nei prossimi decenni.

