Si tratta di Domenico Carchedi e Giulia Turrisi. Andranno a supportare rispettivamente il Commissariato di Serra San Bruno e l’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico

Questa mattina, il questore della Provincia di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha accolto i nuovi funzionari che, al termine del 114° Corso di formazione per commissari della Polizia di Stato svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, sono stati assegnati alla locale questura.

Il commissario della Polizia di Stato, Domenico Carchedi, al momento andrà ad affiancare il dirigente del commissariato di P.S. di Serra San Bruno. Originario della provincia di Vibo Valentia, nel 2021 è risultato vincitore del concorso per Allievi Agenti della Polizia di Stato e, al termine del corso di formazione frequentato presso la Scuola di Polizia di Vibo Valentia, è stato assegnato alla Sottosezione Polizia di Frontiera traforo del Monte Bianco, Courmayeur (Aosta). Successivamente, nel 2023, ha superato il concorso per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato e, concluso il relativo percorso formativo, è stato assegnato al Commissariato di Polistena con l’incarico di addetto all’ufficio controllo del territorio. Nel 2023 ha anche conseguito la Laurea magistrale in Giurisprudenza all'Università degli studi “Magna Grecia” di Catanzaro. Nel corso del biennio di formazione per Commissari, inoltre ha conseguito un Master in “Organizzazione, Management pubblico e leadership nella pubblica sicurezza”.

Il commissario della Polizia di Stato Giulia Turrisi andrà ad affiancare il dirigente dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura.

Originaria della provincia di Messina, ha conseguito la Laurea Magistrale in Giurisprudenza nel 2020 all’Università degli studi di Messina, città nella quale ha anche conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense nel 2023. Contestualmente, ha svolto il tirocinio presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) sezione penale – dibattimento. Nel 2022 è risultata vincitrice del concorso da Funzionario addetto all’Ufficio per il processo, svolgendo così l’attività lavorativa nell’ufficio del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Messina.

Nel 2025, è risultata vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato ove ha conseguito un Master Universitario di II livello in “Organizzazione, Management pubblico e leadership nella Pubblica Sicurezza”. Ad entrambi, il questore ed i colleghi hanno rivolto i migliori auguri di buon lavoro.