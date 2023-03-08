L'ente edile rafforza i servizi volti alle imprese e promuove attività formative incentrate soprattutto sul processo culturale del lavoro sicuro

L’Ance Vibo Valentia è parte costitutiva e gestionale degli enti paritetici edili, pilastri della contrattazione collettiva del lavoro, della sicurezza e della formazione dei lavoratori ed è da sempre promotrice di attività di comunicazione, formazione e informazione sul tema della sicurezza e della formazione professionalizzante a 360 gradi. “Al fine di rispondere in maniera adeguata ai fabbisogni formativi delle imprese associate – afferma il presidente Domenico Letizia – l’Ance Vibo ha messo in atto sul territorio una più incisiva azione formativa dell’ente edile formazione e sicurezza. Partiti stamattina i primi corsi di formazione sicurezza in edilizia svolti interamente sul territorio di Vibo Valentia. La parte teorica della formazione infatti, si svolge presso la sede dei costruttori vibonesi dotata di aule idonee ed attrezzate mentre le fasi di formazione tecnico-pratica a completamento, si svolgeranno sempre nel nostro territorio presso la sede convenzionata con spazi fisici opportunamente

“In uno scenario economico in cui il settore dell’edilizia è dinamico e in costante mutamento, dove materiali, processi, tecniche e tecnologie sono sempre in evoluzione e richiedono nuove competenze e skill da acquisire, emerge ancor di più l’importanza per le imprese edili di investire sulla formazione qualificata e specializzata delle proprie maestranze. Il nostro ente bilaterale della formazione – continua il presidente Letizia – offre una formazione qualificata per le maestranze edili, per il datore di Lavoro, per i dirigenti, per i collaboratori aziendali finalizzata alla diffusione della cultura della sicurezza attraverso due direttrici principali: la sicurezza nei cantieri edili, mediante dei sopralluoghi preventivi e gratuiti, quale supporto alle imprese per l’applicazione corretta delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro; la formazione preventiva e periodica ai tecnici e agli operai per insegnare “come si lavora in sicurezza”.

Dunque, “teoria e pratica obbligatoria per tenere sempre alta la guardia per prevenire gli infortuni, attività alle quali si aggiunge la formazione specialistica per utilizzo dei macchinari, strumenti, nuovi materiali e nuove tecnologie in grado di formare nuovi profili professionali maggiormente ricercati volti a fronteggiare i fabbisogni di nuove competenze derivanti anche dalle transizioni digitali ed ecologiche. Siamo consapevoli dell’importanza della formazione obbligatoria ma siamo ancora più determinati – conclude Letizia – a sostenere il processo di crescita della cultura della sicurezza e della formazione per garantire benessere alle persone e qualità costruttiva alle imprese che investono in formazione”.

