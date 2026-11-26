Un ponte tra passato e futuro, per ripercorrere il lungo cammino dell’Associazione nazionale donne elettrici (Ande), ma soprattutto per riflettere sul valore della memoria e sul coraggio di aprire nuove strade. È questo lo spirito della prima edizione del Premio Mnemosine, promosso dalla sezione Ande di Vibo Valentia e in programma il 28 novembre, alle ore 17.30, nella Sala Congressi del 501 Hotel.

Il tema scelto per l’appuntamento è La forza delle donne nel cammino della conoscenza. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per gli ottant’anni dalla nascita dell’associazione, fondata nel 1946, anno in cui le donne italiane votarono per la prima volta.

Il significato del Premio Mnemosine

Memoria, partecipazione e futuro sono i punti cardine di un’iniziativa che vuole andare oltre il tradizionale format del convegno e della premiazione, diventando un’occasione di riflessione capace di intrecciare la storia di Hipponion, la sua laminetta orfica e il ruolo delle donne nella costruzione del domani.

Tra i valori portati avanti dall’Ande ci sono anche l’impegno nella lotta all’astensionismo, formare e informare per rendere i cittadini e le nuove generazioni, sempre più consapevoli e attivi.

Il Premio Mnemosine, come spiega la presidente della sezione vibonese, Maria Pia Masè, «vuole essere un ponte tra passato e futuro. Non basta ricordare la storia di Ande, ma anche cosa ha portato tutto questo impegno e cosa potrà dare per il futuro».

L’iniziativa punta inoltre a «riconnettere Vibo alla sua storia, premiando persone che con la loro vita e attività testimoniano l’importanza di questo impegno e questo passaggio dalla memoria al presente e al futuro».

I premiati

Il Premio Mnemosine sarà conferito alla professoressa Franca Melfi, ordinaria di Chirurgia toracica robotica all’Università della Calabria, e al giornalista Riccardo Giacoia, caporedattore del Tg3 Rai.

Un riconoscimento alla memoria sarà dedicato anche alla professoressa Teresa Blandino Tortorella, fondatrice della sezione vibonese dell’Associazione nazionale donne elettrici, scomparsa nel 2025. A ritirarlo sarà il figlio, il prefetto Alessandro Tortorella.

Il programma

La manifestazione si aprirà con i saluti istituzionali di Vincenzo Romeo, sindaco di Vibo Valentia, Marisa Faga, presidente nazionale Ande, e Maria Pia Masè, presidente della sezione vibonese.

Seguirà la lectio magistralis di Franca Melfi sul tema Nuove frontiere del tumore del polmone. A seguire, l'intervento di Giovanna Vingelli, sociologa dell’Unical e del Centro di Women's Studies, dal titolo La memoria delle conquiste. Il coraggio di aprire strade. Donne, scienza e uguaglianza.

La serata sarà arricchita dagli interventi musicali al pianoforte del maestro Alberto Greco e dalle creazioni artistiche del Premio Mnemosine, con statue e laminette realizzate dal maestro Antonio La Gamba.