Nel cuore dei festeggiamenti in onore di Maria Santissima del Rosario di Pompei, Vibo Marina si prepara a vivere una serata all’insegna del divertimento, della partecipazione e dello spirito di comunità. Domenica 16 agosto la parrocchia promuove infatti una nuova edizione dei “Giochi senza Frazioni”, torneo pensato per coinvolgere giovani e adulti attraverso una serie di prove ispirate ai tradizionali giochi di gruppo.

L’iniziativa nasce all’interno del programma delle celebrazioni religiose e punta ad affiancare ai momenti di fede un’occasione di aggregazione e socializzazione. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di creare uno spazio nel quale il gioco diventi strumento per rafforzare i rapporti tra le persone, favorire la collaborazione e coinvolgere le diverse generazioni della comunità.

Squadre miste e giochi della tradizione

Il torneo potrà coinvolgere un massimo di dieci squadre, ciascuna formata da sei partecipanti di età superiore ai 16 anni e con composizione mista. Ogni gruppo dovrà indicare un capitano e potrà scegliere una divisa o un elemento distintivo con il quale presentarsi alle gare.

A caratterizzare la serata saranno alcune delle prove più conosciute dei giochi popolari e di gruppo: dalle pignatte al tiro alla fune, passando per la gara dei sacchi, quella della pasta asciutta, la gara della carriola e l’hula hoop. Tra le prove indicate nel programma figura anche la catena dell’acqua, pensata per aggiungere un ulteriore momento di animazione e coinvolgimento.

Per ciascuna sfida verranno attribuiti punti in base al piazzamento, da un massimo di 10 fino a un minimo di uno. I risultati confluiranno quindi nella classifica generale e la squadra che avrà totalizzato il punteggio più alto sarà proclamata “Vincitrice del Torneo 2026”.

Non solo competizione: al centro partecipazione e socialità

Al di là della classifica, lo spirito dell’iniziativa è quello di valorizzare soprattutto la partecipazione. Il gioco viene infatti proposto come occasione per imparare a cooperare, rispettare le regole e affidarsi ai propri compagni, ma soprattutto per trascorrere insieme una serata di leggerezza.

I “Giochi senza Frazioni” vogliono così trasformarsi in un momento capace di abbattere le distanze tra generazioni e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità, riscoprendo la semplicità dei giochi tradizionali e il piacere di condividere esperienze e risate.

Alla realizzazione dell’appuntamento contribuiscono anche Vibo Marina C’è e le associazioni del territorio, in una collaborazione che punta a mettere insieme parrocchia, realtà associative, cittadini e attività economiche.

La serata condotta dall’illusionista Massimo Cappuccio

Ad accompagnare il pubblico nel corso dell’evento sarà l’illusionista Massimo Cappuccio, al quale sarà affidata la conduzione della serata e che arricchirà il programma con la propria arte.

Parrocchia e realtà promotrici hanno infine rivolto un ringraziamento alle attività commerciali che hanno sostenuto l’iniziativa. Un contributo considerato importante non soltanto per l’organizzazione del torneo, ma anche per consolidare il rapporto tra la comunità parrocchiale e il tessuto economico e sociale di Vibo Marina.

Una serata, dunque, che accanto alla competizione punta soprattutto a mettere al centro festa, condivisione e senso di comunità, nel solco dei festeggiamenti dedicati alla Madonna del Rosario di Pompei.