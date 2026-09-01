L’iniziativa durerà 18 mesi ed è finanziata dal Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione. Previste mediazione linguistica, formazione degli operatori, servizi multilingue e interventi per migliorare qualità e trasparenza dell’accoglienza

Rafforzare la rete territoriale, rendere più semplice l’accesso ai servizi e migliorare qualità e trasparenza del sistema di accoglienza. Sono gli obiettivi del progetto “Vibo Valentia ACCOGLIE – Rete istituzionale per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi”, avviato oggi, 1° settembre, dalla Prefettura di Vibo Valentia.

L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027, con riferimento all’obiettivo dedicato a migrazione legale e integrazione. Il progetto avrà una durata complessiva di 18 mesi e vede come capofila la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Vibo Valentia, affiancata dai partner Carretera Central ETS e Brutia ETS Adozioni Internazionali.

L’obiettivo è intervenire non soltanto direttamente sui servizi destinati ai cittadini provenienti da Paesi terzi, ma anche sulla capacità delle istituzioni e del privato sociale di lavorare in maniera coordinata. Il progetto prevede infatti un percorso di capacity building rivolto agli attori pubblici e del terzo settore coinvolti nella governance dei fenomeni migratori, con l’intento di rendere le risposte offerte sul territorio più tempestive, efficaci e inclusive.

Dalla mediazione linguistica alla formazione degli operatori

Diverse le direttrici lungo le quali si svilupperanno le attività. Una prima linea riguarda il rafforzamento della governance migratoria territoriale, anche attraverso il Consiglio territoriale per l’Immigrazione e la predisposizione di strumenti operativi condivisi tra i soggetti coinvolti.

Particolare attenzione sarà dedicata inoltre all’accesso ai servizi, con interventi di mediazione linguistico-culturale e strumenti di comunicazione multilingue destinati a ridurre le difficoltà che possono incontrare i cittadini stranieri nel rapporto con uffici e servizi del territorio.

Il progetto punta poi al potenziamento della qualità e della trasparenza del sistema di accoglienza provinciale, attraverso specifiche azioni di qualificazione rivolte agli enti gestori.

Completa il programma un percorso di formazione destinato agli operatori pubblici e del privato sociale, chiamati quotidianamente a confrontarsi con le esigenze legate all’accoglienza e all’integrazione. Un intervento che punta dunque a costruire una rete istituzionale e operativa più strutturata, capace di mettere in comunicazione enti pubblici, soggetti del terzo settore e servizi presenti nella provincia di Vibo Valentia.