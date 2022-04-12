Il segretario cittadino Francesco Colelli denuncia le condizioni in cui versa l'arteria che dal PalaValentia conduce a diversi istituti superiori: «Simile a una mulattiera di inizio Novecento»

«L’anno scolastico volge al termine e ancora il Comune di Vibo Valentia non ha preso a cuore la questione della strada, che dal Parco delle Rimembranze e dal PalaValentia di viale della Pace conduce a diversi istituti scolastici superiori della città, dotati anche di palestre frequentate di pomeriggio da sportivi di tutte le età». La denuncia arriva dal segretario cittadino del Pd, Francesco Colelli.

Nel mirino le erbacce e le buche che costellano la strada in questione:, definita «un sentiero sommerso dalle sterpaglie, con voragini lungo tutto il percorso che rendono quasi impraticabile il transito delle auto delle centinaia di cittadini, lavoratori e studenti, che utilizzano quella strada per arrivare a scuola o a praticare sport. Ancora più grave è la situazione per il traffico pedonale: centinaia di studenti costretti a percorrere una strada completamente dissestata, dove non vi è nemmeno l’ombra di un marciapiede!»



Quindi, l’invito: «L’assessore al ramo prenda immediatamente provvedimenti ed intervenga per ristabilire un percorso dignitoso per lavoratori e studenti. Il Partito democratico intraprenderà tutte le azioni necessarie in seno alla Commissione ed al Consiglio comunale: una strada di un comune capoluogo – conclude Colelli – non può essere simile ad una mulattiera di inizio Novecento».