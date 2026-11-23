Intellettuale e autore di numerose opere storiche e politiche, ha dedicato la vita alla scuola e alle riflessioni sul Mezzogiorno e sull'Europa. I funerali oggi alle 15.30, nella chiesa della Sacra Famiglia

Vibo Valentia ha perso il preside e scrittore Salvatore Cantafio, 92 anni, compiuti nel maggio scorso. Era un'icona della cultura.

Nelle scorse settimane, colpito da una grave emergenza di salute, era stato ricoverato d'urgenza al presidio ospedaliero «G. Jazzolino». La devastante aggressione della sua patologia, nonostante le attenzioni e le cure di un'unità operativa di rassicurante competenza come la Rianimazione, diretta dal dottor Peppino Oppedisano, non gli ha dato scampo.

Una figura di primo piano della cultura vibonese

La comunità vibonese, con la sua scomparsa, viene privata di uno dei suoi più prestigiosi talenti nel mondo della geopolitica, della storia, della letteratura e della cultura. Salvatore Cantafio, nonostante l'età, era considerato uno degli scrittori più capaci di interpretare speranze e delusioni della vita politica, ruolo e funzione delle istituzioni e dinamismo del confronto europeo.

Docente di Geografia generale ed economica, preside negli istituti tecnici e commerciali, per geometri, linguistici, professionali, scientifici e alberghieri, negli anni '60 aveva costituito l'Associazione Europea degli Insegnanti.

Era definito una straordinaria figura di primo piano del più complessivo panorama storico-culturale del territorio. Fine intellettuale, di forte carattere, schivo da ogni ruolo di primo piano, disponibile al dialogo e profondo conoscitore della Calabria che non risolve i problemi dei cittadini se non a passo lento, era dotato di una forte tempra critica sui modelli di confronto che animano la vita odierna.

Motivo per cui prestava severa attenzione alle prime esperienze professionali legate alla formazione più adeguata e avanzata dei giovani, che voleva già immediati protagonisti della vita che cambia.

La produzione letteraria e l'ultima opera sull'Europa

Al termine dell'impegno scolastico ha privilegiato una più intensa produzione letteraria, a partire dal notevole successo riportato dalla sua ricca analisi storico-sociale in un'opera, all'epoca molto dibattuta, come «La Questione Meridionale», pubblicata da Adhoc Edizioni.

Con quest'ultima licenzia, tra l'altro, alle stampe altri scritti di fondamentale interesse storico: «Storia dell'antica Vibo», «Vibo nella storia della Magna Grecia».

Gli appartengono i libri «Una idea della storia d'Italia», «L'Italia post unitaria ed il Mezzogiorno», «L'attualità del manifesto del Partito Comunista», «Diario di una guerra: le scorie dell'Unione Sovietica».

L'ultima pubblicazione risale all'aprile scorso con «Il tradimento dell'Europa», dove l'autore mette in risalto che sullo scenario europeo esistono forze che vorrebbero un'Europa a misura nazionalista e sovranista, in antitesi all'idea originaria di un'Europa basata sulla libertà, sulla democrazia, sul rispetto dei diritti umani e sulla solidarietà tra i popoli: valori autentici che si vorrebbero stravolgere.

La camera ardente e i funerali

Intanto, prima del funerale, per consentire a parenti, amici e conoscenti di rendere omaggio al preside Salvatore Cantafio, è stata allestita una camera ardente presso la Dimora San Filippo Neri delle Onoranze funebri Filippo Polistena, in via Kennedy, a Vibo Valentia.

I funerali si svolgeranno oggi, lunedì 23 novembre, alle 15.30, nella chiesa della Sacra Famiglia di Vibo Valentia.

Il preside Salvatore Cantafio lascia la moglie, Franca Garoffolo, presidente de «I Convegni di Cultura Maria Cristina di Savoia di Vibo Valentia», i figli Giuseppe, con la moglie Barbara, e Rosamaria, con il marito Wladmiro, gli adorati nipoti Mattia ed Emma, la cognata Mariella Garoffolo Zolfo e famiglia, il cognato Nuccio Garoffolo con Caty e famiglia, e tutti i parenti.