Ancora una volta si leva la protesta dei residenti del popoloso rione di Vena Superiore: «Le buche sono ormai voragini e viviamo col rischio che topi e serpenti entrino in casa»

Buche lungo le strade, vegetazione che cresce incontrollata sui marciapiedi e sotto le finestre, topi e serpenti che fanno capolino tra i vialetti. Passano gli anni e passano le amministrazioni comunali, ma i problemi di contrada Vaccaro a Vena Superiore rimangono sempre gli stessi. E ancora una volta, si leva il grido di protesta di alcuni cittadini che risiedono nel popoloso rione che ospita le case popolari nella frazione di Vibo Valentia. Una zona che sorge tra la Statale 18 e la zona industriale, emblema della periferia. [Continua in basso]

«Qui siamo completamente abbandonati – tuona un residente -. Non si tratta nemmeno di essere trattati da cittadini di serie B, nemmeno quello siamo». Si lamenta in particolare l’incuria in cui viene lasciata contrada Vaccaro: «Ci sono buche sull’asfalto che sono voragini, si rischia di restarci dentro con le ruote delle macchine – spiega -. Per non parlare delle erbacce e dei rovi tra le palazzine e sui marciapiedi, che sono ormai impraticabili. E si crea così l’habitat perfetto per topi e serpenti, col rischio di trovarceli dentro casa. C’è anche chi ha avvistato qualche cinghiale di sera, quindi abbiamo pure paura a scendere per posare la spazzatura quando è buio. Tra l’altro – aggiunge -, a proposito di rifiuti, non abbiamo nemmeno i bidoni per la raccolta differenziata e dobbiamo appendere i sacchetti alle reti e ai cancelli». Quindi, l’invito a chi di dovere ad intervenire: «Basta venire qui e ci si rende conto subito di come siamo combinati».