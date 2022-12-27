Ecco a quanto ammonta la somma complessiva per i lavori della struttura che ospita gli amici a quattro zampe

Il Comune di Vibo Valentia, con propri fondi di bilancio, ha stanziato la somma di euro 80.000,00 per la “Ristrutturazione e l’ampliamento degli spazi del canile comunale”. Il Progetto esecutivo dei lavori è stato redatto dall’ ingegnere Alfredo Santini, tecnico interno all’ente locale, mentre Responsabile Unico del Procedimento del presente intervento è il geometra Gregorio Cosentino. L’approvazione in giunta del progetto, da parte dell’amministrazione comunale, fa seguito a un iter avviato qualche settimana fa, circa la gestione del canile. [Continua in basso]

Il Comune di Vibo Valentia ha infatti inteso acquisire istanze attraverso una manifestazione di interesse per procedere all’affidamento del canile comunale. La gestione comporta il ricovero, la custodia, il mantenimento e la cura dei cani. Per lo svolgimento di tali attività, il Comune provvederà a corrispondere all’associazione affidataria un compenso annuo, come rimborso relativo al mantenimento di massimo 220 cani, pari a euro 90.000,00. La convenzione avrà la durata di un anno, precisamente da gennaio 2023 a dicembre 2023. Alla manifestazione d’interesse potranno aderire Associazioni di volontariato, animaliste e zoofile iscritte all’Albo comunale delle associazioni di volontariato.

