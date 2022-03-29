A lui si deve la realizzazione della Chiesa e della casa canonica in cui è ospitato anche il centro multimediale della Diocesi e la Scuola di scienze religiose

È morto don Angelo Sabatino, primo parroco della Sacra Famiglia di Vibo Valentia. A lui si deve la realizzazione della Chiesa e della casa canonica in cui sono ospitati anche il centro multimediale della Diocesi e la Scuola di scienze religiose del rione Affaccio. Il suo impegno costante e coinvolgente ha dato speranza e riscatto ad un quartiere ghetto. Chiesa e Scuola in completa sinergia hanno contribuito alla crescita socio-culturale delle famiglie che nel frattempo diventavano sempre più numerose con lo sviluppo urbanistico della zona intorno alle due strutture. Con la venuta anche delle suore e la collaborazione di sacerdoti tra cui don Raniti, don La Torre, don Varone, don Currà, la pastorale giovanile ha visto tante presenze nell’annesso Oratorio. Molte iniziative e manifestazioni sono ancora oggi ricordate dai suoi amati parrocchiani.