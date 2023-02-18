Ecco gli eventi programmati dall'amministrazione comunale con il supporto delle associazioni locali

Maschere, colori, spettacoli e musica sono pronti ad invadere le strade di Vibo Valentia e Vibo Marina. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Maria Limardo – grazie all’iniziativa del delegato allo Sport e Spettacolo Antonio Schiavello affiancato dall’assessore alle Attività produttive Carmen Corrado – è pronta a regalare alla cittadinanza due giorni di festa in occasione del Carnevale 2023. “Abbiamo fortemente voluto – afferma il primo cittadino – che i nostri bambini, i ragazzi, le famiglie e tutti i vibonesi potessero godere di alcune giornate di divertimento, perché, pur tra tante difficoltà, non bisogna mai rinunciare al sorriso”. [Continua in basso]

“Gli eventi – spiega il consigliere delegato Schiavello – si inseriscono nell’ambito del progetto “Vibo città Valentissima” voluto dal nostro sindaco, con il quale abbiamo creato le basi per regalare momenti di intrattenimento ai cittadini, del capoluogo e delle frazioni. Ma il nostro impegno da solo non sarebbe bastato, per questo intendo ringraziare le associazioni che non ci hanno fatto mancare il loro sostegno”. “Eventi – aggiunge l’assessore Corrado – che vogliono coniugare la voglia di svago della gente a nuove opportunità per le attività commerciali del posto, che si uniscono ad una serie di iniziative che stanno riscontrando il favore degli esercenti stessi”. Ricchissimo il programma. Si parte domenica 19 febbraio con Vibo Marina sul lungomare Cristoforo Colombo, dove dalle ore 14.30 si alterneranno gli spettacoli per tutti i gusti. Grazie alla collaborazione delle associazioni Stella Polare e Mamma che festa, protagonisti saranno principalmente i bambini, con l’animazione dedicata, gli incontri con i supereroi, e ancora truccabimbi e zucchero filato. Immancabile la sfilata delle mascherine con la premiazione delle prime tre classificate. Ed ancora il raduno dei Giganti di Vibo Marina e tanta musica anche per gli adulti con balli di gruppo, liscio, salsa e bachata grazie alla scuola di ballo Alma Dance.

Martedì 21 febbraio la festa si sposta invece nel capoluogo, in piazza Municipio dalle ore 16, con la 37esima edizione del Carnevale, per l’organizzazione della quale l’amministrazione comunale si avvale della preziosa collaborazione della Dog Days production e della locale Pro loco. Anche qui immancabile il concorso delle mascherine in passerella sia singole che di gruppo, con la premiazione delle prime cinque classificate. A presentare l’evento Gisella De Gaetano. Colori, musica e coriandoli faranno da contorno quindi al Carneval Show con protagonista Harry Potter, insieme al clown “Pablo”, alle mascotte della Walt Disney, alla banda musicale “Clowns”, ai balli in piazza con dj Joseph Russ ed ancora con lo spettacolo musicale del gruppo Musicaviva ad immergere tutti nella piena atmosfera brasiliana. In conclusione, da parte di Antonio Schiavello, l’invito a partecipare numerosi: “Sono certo che le famiglie risponderanno presente, perché ci sarà davvero da divertirsi”.

