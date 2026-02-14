Slitta l'inaugurazione della statua simbolica e interattiva a forma di Calabria in programma a Vibo, in piazza Municipio . Iniziale prevista per questa sera alle 17, la cerimonia di svelamento dell'opera, realizzata dall'artista Giuseppe Biscardi in collaborazione con la vibonese Celia Pontari e su commissione del Comune , è stata procrastinata a causa del maltempo a domani mattina alle 12.30 . L'inaugurazione della statua "Lascia un cuore in Calabria" sarà preceduta, alle 10.30 , dalla proposizione in piazza dei giochi "di una volta" firmati Joka Calabria , spazio per attività ludiche e d'incontro pensato per grandi e piccini . La scultura viene installata a Vibo dopo il successo riscosso a Cosenza , dove sin da subito è divenuta punto di riferimento urbano e sociale per la cittadinanza. La statua è infatti pensata come un luogo vivo, dove i passanti possono affiggere cuoricini rossi sulla parte della Calabria che più sentono propria, ma anche fotografare e condividere via social l'opera, amplificandone il messaggio. Slittato a domani anche lo spazio solidale in programma a conclusione della cerimonia di inaugurazione di "Lascia un cuore in Calabria". Si tratta, nello specifico, della raccolta fondi organizzata dalla locale associazione Persefone & Co. Aps in memoria di uno dei suoi soci fondatori, il giovane Claudio La Rocca , scomparso prematuramente a causa di un maschio incurabile . Per volontà della presidente Lia Pontari, tra l'altra compagna di vita dello sfortunato ragazzo , il ricavato della raccolta sarà interamente devoluto al Reparto di Oncologia medica dell'ospedale Mater Domini di Germaneto, luogo dove lo stesso è stato curato con grande professionalità, cura e umanità per tutto l'arco della malattia, sino al momento della sua morte.