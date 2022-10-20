Si terrà domenica 23 ottobre, dalle ore 8 alle 23. Il sindaco Limardo: «Un modo per offrire svago ai cittadini e dare un impulso a un settore in difficoltà come quello del commercio locale»

Promuovere l’aggregazione dei cittadini ed attrarre visitatori, dando impulso al commercio locale e ravvivando una domenica d’ottobre. Sono questi gli obiettivi del “Mercatino autunnale”, promosso dal Comune di Vibo Valentia con l’assessorato alle Attività produttive ed organizzato dalle associazioni di categoria Ana Ugl Calabria e Confesercenti Vibo Valentia. L’evento si terrà domenica 23 ottobre dalle ore 8 alle 23 in località Moderata Durant, sviluppandosi lungo tutto il viale che conduce al parco urbano che per l’occasione si riempirà di stand per acquisti di ogni tipo, dagli immancabili prodotti tipici all’abbigliamento, casalinghi, oggettistica. Sono decine gli esercenti che hanno aderito alla proposta, per un totale di circa 50 gazebo. [Continua in basso]

«Nell’ambito della promozione del territorio e del rilancio del commercio – spiega il sindaco Maria Limardo – abbiamo ritenuto opportuno promuovere una giornata dedicata allo shopping per offrire un momento di svago alla cittadinanza e soprattutto per rispondere alle esigenze degli esercenti che avranno così modo di incrementare la loro attività. Considero iniziative come questa – rimarca il primo cittadino – non soltanto nell’ottica di una spinta economica ad un settore in difficoltà, ma un momento di aggregazione anche per i vibonesi, che hanno sempre dimostrato grande interesse verso questi eventi. Che non finiranno certamente qui».

Anche l’assessore Carmen Corrado, che ha collaborato con le associazioni per l’organizzazione del mercatino, si dice lieta dell’iniziativa: «Sappiamo quanto questi momenti siano importanti per i commercianti e stiamo lavorando affinché se ne possano realizzare e strutturare nel tempo sempre di più».

I rappresentanti dei due sodalizi organizzatori, Nicola Ventrice di Ana Ugl e Pino Ventrice di Confesercenti, hanno dichiarato: «Siamo davvero soddisfatti di avere trovato un’interlocuzione ideale con questa amministrazione, col sindaco, con l’assessore Corrado, che si sono mostrati da subito disponibili ad affrontare ogni tipo di problematica venendo incontro alle nostre esigenze. Abbiamo avviato una sinergia che, siamo certi – hanno concluso -, porterà grande beneficio a tutta la nostra categoria».