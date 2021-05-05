Era stata rimossa per un intervento di manutenzione. Insieme alla panchina, l’associazione “Vibo in rosa” l’ha fortemente voluta per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno

Torna al Parco urbano di Moderata Durant a Vibo Valentia la piccola biblioteca rosa installata e gestita dall’associazione “Vibo in rosa”. Da ieri è di nuovo possibile prendere in prestito un libro o trovare opuscoli sulla prevenzione del tumore al seno, dopo oltre un mese di stop.

La mini-biblioteca, infatti, a fine marzo era stata momentaneamente rimossa per essere sottoposta a manutenzione periodica. Ora, il ritorno con nuovi libri e gli stessi nobili intenti che avevano portato alla sua inaugurazione nel settembre scorso. L’associazione l’ha fortemente voluta insieme ad una simbolica panchina rosa, poste entrambe sotto un grande ulivo. Dietro l’iniziativa, il ricordo in memoria di Carmela Albino – co-fondatrice dell’associazione scomparsa nel maggio scorso a causa di un brutto male – e lo scopo di sensibilizzare le donne e non solo sulla prevenzione dei tumori, in particolar modo del tumore al seno.

«Vi ricordiamo che la biblioteca è un bene comune, cerchiamo di averne cura», avvisa l’associazione sulla sua pagina Facebook. E ne spiega anche il regolamento: si possono leggere i libri in loco oppure prenderli in prestito e riportarli dopo la lettura, è possibile portare libri di cui non si ha più bisogno in modo che qualcun altro possa usufruirne. I libri verranno periodicamente vengono sostituiti con testi nuovi. Infine, nella mini-biblioteca è possibile prendere degli opuscoli informativi sulla prevenzione del tumore al seno per cui Vibo in rosa si batte ormai da tempo.