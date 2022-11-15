Il presidente Napolitano si è detto «lusingato ed onorato» di poter accogliere gli amministratori ed ha elencato le tante attività compiute negli anni

Un segno di vicinanza di apprezzamento per un’attività meritoria perché rivolta principalmente alle fasce deboli della società, ma non solo. Con questo spirito l’amministrazione comunale di Vibo Valentia, con in testa il sindaco Maria Limardo, ha accolto l’invito dell’associazione di volontariato La Goccia e del suo presidente Michele Napolitano. La giunta comunale quasi al completo ha potuto conoscere da vicino la struttura dell’azienda agricola sociale Junceum, sita in località Cancello Rosso, con uno splendido affaccio sulle coste vibonesi. Qui è stata accolta dal presidente Napolitano e da alcuni volontari che da anni ormai hanno messo in moto un’attività con risvolti su più fronti. Il presidente Napolitano si è detto «lusingato ed onorato» di poter accogliere gli amministratori. Ha elencato le tante attività compiute negli anni, dai progetti con i diversamente abili all’integrazione per coloro che hanno avuto problemi con la giustizia, dalle iniziative sul sostegno e la cura di pazienti grazie alle convenzioni con le strutture sanitarie pubbliche fino alle attività sociali al fianco delle scuole. «È raro poter vedere concretamente la vicinanza di un’amministrazione di una città capoluogo verso una associazione. Devo dire – ha aggiunto Napolitano nel ringraziare i presenti – che questa giornata è uno stimolo per noi a fare sempre meglio e sempre di più». [Continua in basso]

Da parte sua, il sindaco Limardo ha sottolineato di sentire come un «dovere manifestare gratitudine a questa associazione e alle tante altre che arricchiscono quotidianamente la nostra città. La nostra amministrazione – ha rimarcato il primo cittadino – ha posto come base del suo agire l’inclusività. Siamo aperti alla nostra società, cerchiamo la collaborazione delle forze sane del nostro territorio per raggiungere risultati sempre più importanti. E siamo qui, tutti insieme, a testimoniare con i fatti e non con le parole che il Comune di Vibo sarà sempre al fianco di chi lavora per la crescita della nostra amata Vibo Valentia».