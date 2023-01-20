Il progetto per la riqualificazione dell’area è stato presentato il 12 marzo dello scorso anno da parte dal team di professionisti guidati dall’architetto Raffaele Sarubbo

Un passo in avanti è stato compiuto da parte dell’amministrazione comunale di Vibo Valentia in vista dell’avvio dei lavori di riqualificazione della centralissima Piazza Martiri d’Ungheria, meglio conosciuta come Piazza Municipio. La giunta di Palazzo Luigi Razza ha, infatti, approvato nella giornata di ieri, 19 gennaio, il progetto di fattibilità tecnica ed economica (redatto dall’architetto Raffaele Sarubbo, da Sara Maduro, Unipessoal Lda, dall’ingegnere Luca Covello, dal geometra Natale Gallo, dall’archeologo Manuel Zinnà e dal geologo Francesco Molinaro) dell’intervento denominato “Rigenerazione e riqualificazione urbana di Piazza Martiri d’Ungheria”, composto dal lotto 1 Piazza Martiri d’Ungheria dell’importo complessivo pari ad un milione di euro e dal lotto 2 Area scuola “Garibaldi-Don Bosco” e scuola “Domenico Colao” dell’importo complessivo pari ad 600.125,30 euro. Per quanto riguarda il primo finanziamento la somma – come è noto – è già disponibile, mentre per quanto riguarda la spesa inerente la realizzazione del lotto 2, l’esecutivo comunale chiarisce che «occorre reperire il finanziamento». Il responsabile unico del procedimento è l’ingegnere Lorena Callisti, tecnico dell’ente. [Continua in basso]

Il progetto di riqualificazione vincitore di un concorso di idee

Il progetto per la riqualificazione di Piazza Municipio – lo ricordiamo – è stato presentato il 12 marzo dello scorso anno da parte dal team di professionisti guidati di Raffaele Sarubbo, giovane architetto originario di Praia a Mare, con sede a Lisbona, che si è aggiudicato il concorso di idee ideato dall’amministrazione del capoluogo grazie ad un finanziamento di un milione di euro intercettato dall’allora senatore, oggi invece deputato di Forza Italia Giuseppe Mangialavori. Dalla piazza, dunque, andranno via le auto, le panchine, la fontana Scrimbia. Al loro posto un ampio spazio circondato da pini, mandorli, frassini e uno specchio d’acqua con un gioco di luci. In particolare, il progetto prevede la piantumazione nei giardinetti accanto al liceo artistico, di mandorli. Al centro della piazza, che sarà completamente libera, dei frassini e tutto attorno le panchine con una fontana e una serie di elementi di giochi di luce e di acqua che cambieranno forma e colore a seconda delle diverse ore del giorno.

Concluse anche le indagini archeologiche preliminari

Ai primi di dicembre, invece, sono stati portati a compimento dall’amministrazione comunale le indagini archeologiche preliminari agli interventi di riqualificazione di Piazza Municipio, richiesti a settembre passato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e provincia di Vibo Valentia, per alcune specifiche zone della zona che sarà interessata dai lavori. Due i saggi che si sono ritenuti necessari per l’approfondimento del sito: dal primo sono emerse diverse strutture in muratura con tracce di pavimentazioni antiche facenti parte, verosimilmente, del complesso murario che dagli anni ’30 delimitava l’area su cui sorge Palazzo Luigi Razza, finito di costruire nel 1935. Negativo, invece, è risultato il secondo saggio che non ha portato alla luce alcun segno del tempo.

