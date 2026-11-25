Quattordici avvocati, cinque minuti e un messaggio rivolto a chi subisce violenza e a chi può aiutarlo a uscire dall’isolamento: conoscere i propri diritti è il primo passo per difendersi. In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Rete nazionale forense (RNF) ha realizzato un video destinato alla diffusione sui social network, nel quale gli strumenti di tutela previsti dalla legge vengono illustrati attraverso brevi e accessibili «pillole di giurisprudenza». A ideare l’iniziativa è stata l’avvocata Maria Verdiana Vartuli, presidente di RNF Lazio, nata a Soriano Calabro e cresciuta ad Acquaro, nel Vibonese.

Il filmato, realizzato con la partecipazione speciale del presidente nazionale di RNF, Angelo Ruberto, si propone come una sorta di vademecum legale per aiutare le vittime a riconoscere gli abusi, prendere coscienza dei propri diritti e comprendere quale percorso intraprendere per sottrarsi alla violenza. Un modo per portare le competenze degli avvocati fuori dalle aule dei tribunali, utilizzando il linguaggio e i canali di comunicazione della quotidianità per raggiungere anche chi, per paura o scarsa conoscenza degli strumenti di tutela, non riesce a chiedere aiuto.

La violenza non è soltanto fisica

Uno degli obiettivi dell’iniziativa è contribuire a rendere riconoscibili le diverse forme in cui si manifesta la violenza di genere. Non soltanto quella fisica, che lascia segni sul corpo, ma anche quella psicologica, economica e digitale. Forme di sopraffazione che possono tradursi nell’isolamento della vittima, nel controllo delle sue relazioni, nella limitazione della sua autonomia economica e della sua libertà personale.

«Troppo spesso chi subisce abusi non denuncia perché non riconosce la violenza o teme di non avere strumenti immediati per proteggersi», spiega Vartuli. «Con questo video abbiamo voluto portare la competenza degli avvocati fuori dalle aule di tribunale, parlando direttamente alle persone con un linguaggio semplice e rapido, adatto ai canali che consultano ogni giorno».

Gli strumenti per difendersi

Attraverso brevi interventi, i 14 avvocati illustrano alcuni dei principali strumenti di tutela previsti dall’ordinamento italiano: dalle procedure accelerate introdotte dal Codice rosso alla possibilità di ricorrere, nei casi previsti dalla legge, all’ammonimento del questore prima ancora di presentare querela. Spazio anche alle misure di allontanamento dalla casa familiare e all’impiego del braccialetto elettronico, all’importanza di conservare le conversazioni e le altre prove digitali, nonché al valore documentale dei referti del pronto soccorso.

Tra gli aspetti affrontati nel filmato figura anche la possibilità per le vittime di determinati reati, tra cui maltrattamenti, stalking e violenza sessuale, di accedere al patrocinio a spese dello Stato indipendentemente dal reddito. Una tutela particolarmente importante per chi, in una condizione di dipendenza economica dal proprio aguzzino, teme di non avere neppure le risorse necessarie per affrontare un percorso giudiziario.

Un messaggio anche a chi assiste alla violenza

Il video non si rivolge esclusivamente alle vittime, ma anche a chi è vicino a una donna che subisce abusi: familiari, amici e conoscenti che possono svolgere un ruolo importante nell’aiutarla a uscire dall’isolamento. Ascoltare senza giudicare, non minimizzare i segnali di violenza e favorire il contatto con i centri antiviolenza sono alcuni dei messaggi veicolati dall’iniziativa, che ricorda anche l’esistenza del 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking.