La sua è una delle storie più drammatiche di violenza sulle donne avvenute in Calabria. Maria Antonietta Rositani, sopravvissuta al tentativo di femminicidio da parte dell’ex marito che nel 2019 le diede fuoco, sarà a Filadelfia per raccontare la propria esperienza agli studenti. Una testimonianza che rappresenterà il momento centrale dell’iniziativa organizzata dall’amministrazione comunale in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L'appuntamento è fissato per mercoledì 25 novembre, alle ore 10, nell’Auditorium comunale di Filadelfia, dove gli studenti dell’Istituto omnicomprensivo statale «Rita Levi Montalcini» avranno l’opportunità di confrontarsi con rappresentanti delle istituzioni, della magistratura e del mondo associativo sui temi della violenza di genere, della prevenzione e della tutela delle vittime.

La storia di Maria Antonietta Rositani

Il 13 marzo 2019, a Reggio Calabria, Maria Antonietta Rositani venne aggredita dall’ex marito Ciro Russo, che, dopo essere evaso dagli arresti domiciliari, la raggiunse mentre si trovava in automobile, la cosparse di benzina e le diede fuoco. La donna riportò ustioni gravissime e affrontò un lunghissimo percorso di ricoveri, interventi chirurgici e riabilitazione. Nel 2023 è diventata definitiva la condanna dell’ex marito a 17 anni e 8 mesi di reclusione.

Da allora Rositani ha trasformato la propria esperienza in un impegno pubblico contro la violenza di genere, partecipando a incontri e campagne di sensibilizzazione per incoraggiare le donne a denunciare e a non affrontare da sole situazioni di abuso e sopraffazione. Sarà proprio questo il messaggio che porterà ai ragazzi di Filadelfia, attraverso il racconto di una vicenda che ha profondamente colpito l’opinione pubblica.

Il confronto con magistrati e istituzioni

All’incontro prenderanno parte il sindaco di Filadelfia Anna Bartucca e la dirigente scolastica dell’Istituto omnicomprensivo «Rita Levi Montalcini», Maria Francesca Viscone.

Previsti inoltre gli interventi di Concettina Iannazzo, procuratore della Repubblica facente funzioni di Vibo Valentia, e Abigail Mellace, presidente del Tribunale di Vibo Valentia. Con loro Raffaele Figliano, presidente della Camera minorile di Vibo Valentia, e Francesco Presta, direttore del cinecircolo «Maurizio Grande» di Diamante.

A moderare il confronto sarà la giornalista Mariella Perrone.

La presenza dei rappresentanti degli uffici giudiziari vibonesi offrirà agli studenti l’occasione di approfondire anche gli strumenti di tutela previsti per le vittime e il ruolo delle istituzioni nel contrasto alla violenza.

Cortometraggi e testimonianze per sensibilizzare i giovani

Il programma prevede inoltre la proiezione di due cortometraggi curati dal cinecircolo «Maurizio Grande» di Diamante e di un video realizzato nell’ambito del progetto Sai di Filadelfia, realtà territoriale impegnata nell’accoglienza e nell’integrazione, anche a sostegno delle donne che hanno subito violenza.

L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di creare maggiore consapevolezza tra i giovani, offrendo loro la possibilità di ascoltare testimonianze dirette e confrontarsi con chi, per il ruolo ricoperto, rappresenta un punto di riferimento per le vittime.

Un percorso di sensibilizzazione che parte dalla scuola, nella convinzione che il contrasto alla violenza di genere passi anche attraverso l’educazione al rispetto, il riconoscimento dei comportamenti abusanti e la conoscenza delle possibilità di chiedere aiuto.