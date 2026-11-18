Prevenire la violenza, sostenere le vittime e garantire alle donne gli strumenti per ricostruire la propria indipendenza, anche attraverso il lavoro. Sono stati questi i temi al centro dell'iniziativa «Verso una società senza violenza», promossa dal Presidio FIT-CISL di Vibo Valentia e dal Coordinamento Donne FIT-CISL, che si è svolta nella Sala Congressi Antonino Murmura del Complesso Valentianum.

Una giornata di confronto che ha riunito rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, delle forze dell'ordine, del mondo sindacale e delle associazioni, alternando gli interventi degli esperti alle testimonianze dirette di donne che hanno subito violenza.

Tra gli aspetti maggiormente evidenziati, la necessità di favorire l'indipendenza economica delle vittime, spesso decisiva per consentire loro di sottrarsi a situazioni di abuso e ricostruire la propria vita.

Gualtieri: «Bisogna costruire una cultura del rispetto»

A richiamare il ruolo della prevenzione è stato Daniele Gualtieri, segretario generale della CISL Magna Graecia, che ha ricordato l'impegno del sindacato nella costruzione di una rete territoriale con il mondo della scuola. «I ragazzi sono il futuro e bisogna innestare una cultura del rispetto», ha sottolineato.

Per Gualtieri, all'azione repressiva deve necessariamente affiancarsi un lavoro di prevenzione che coinvolga istituzioni, forze dell'ordine e comunità educante. Da qui anche l'appello a facilitare i percorsi di inclusione e reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, affinché possano conquistare l'indipendenza economica e scegliere liberamente il proprio futuro.

Sulla dignità della persona e sull'uguaglianza dei diritti si è soffermato Sergio Colosimo, segretario generale della FIT-CISL Calabria, richiamando la necessità di superare gli ostacoli culturali, sociali ed economici che impediscono la piena realizzazione di questi principi. Particolare attenzione è stata riservata alle responsabilità del mondo del lavoro nella prevenzione di discriminazioni, molestie e aggressioni.

Anche Debora Tomas, coordinatrice Donne FIT-CISL, ha evidenziato il ruolo delle organizzazioni sindacali nella sensibilizzazione e nella promozione di relazioni fondate sul rispetto. All'incontro ha preso parte anche il sindaco di Vibo Valentia, Enzo Romeo.

Dalla magistratura alla Questura: gli strumenti per tutelare le vittime

Uno dei momenti centrali del confronto è stato l'intervento di Maria Barnabei, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo Valentia, che ha illustrato i percorsi di tutela a disposizione delle donne vittime di violenza e l'importanza di rivolgersi tempestivamente ai soggetti competenti.

La magistrata ha accompagnato il proprio intervento con episodi tratti dall'esperienza professionale, contribuendo a mettere in luce le difficoltà che le vittime possono incontrare nel chiedere aiuto.

Per la Questura di Vibo Valentia sono intervenute Maria Russo e l'ispettrice Cotroneo, illustrando il ruolo delle forze dell'ordine nelle attività di prevenzione e contrasto. Al dibattito hanno contribuito anche Giusi Fanelli e Susanna Fieromonte, approfondendo gli aspetti legati ai diritti, alla consapevolezza e alle conseguenze psicologiche e relazionali della violenza.

Le testimonianze e il tema delle aggressioni sul lavoro

Particolarmente intensi i momenti dedicati alle esperienze personali. Elisabeth Rosanò ha raccontato la propria vicenda, offrendo una testimonianza sul significato della violenza e sull'importanza dell'ascolto e del sostegno alle vittime.

Laura Nicolò, capotreno aggredita durante il servizio, ha invece richiamato l'attenzione sul problema della sicurezza del personale ferroviario e, più in generale, di chi svolge attività a contatto con il pubblico. Un tema particolarmente sentito dalla FIT-CISL, che rappresenta anche i lavoratori del settore dei trasporti.

Il contributo delle associazioni è arrivato da Maria Stella Chiera, dell'associazione La Fenice, e Ivana Ventura, di Gemme Nuove ETS, che hanno richiamato l'importanza delle reti territoriali di sostegno. Spazio anche ai più giovani, protagonisti di un momento simbolico dedicato all'educazione al rispetto fin dall'infanzia.

Le conclusioni del segretario nazionale Ricci

A chiudere i lavori è stato Roberto Ricci, segretario nazionale della FIT-CISL, che ha richiamato la responsabilità delle organizzazioni sindacali nella difesa della dignità delle persone, nella promozione delle pari opportunità e nel contrasto alla violenza anche negli ambienti di lavoro.

Dal confronto è emersa soprattutto la necessità di rafforzare la collaborazione tra scuole, istituzioni, magistratura, forze dell'ordine, associazioni e sindacati. Un impegno che, secondo i promotori, non può limitarsi alla denuncia e alla repressione, ma deve tradursi anche in opportunità concrete di autonomia economica e lavorativa per le donne che cercano di uscire dalla violenza.