Il comandante interregionale “Culqualber” ha incontrato il prefetto, il presidente del Tribunale ed il procuratore della Repubblica. Costante l’impegno dei carabinieri nel contrasto alla criminalità

Grande impegno investigativo e operativo da parte dell’Arma e grande intesa con la magistratura. È stato questo il fulcro della visita del comandante interregionale “Culqualber”, generale di Corpo d’Armata Gianfranco Cavallo cheha voluto esprimere il proprio vivo compiacimento ai reparti dell’Arma della provincia per i lusinghieri risultati sin qui ottenuti e l’incessante impegno che anche in queste ultime settimane, con il coordinamento delle Procure interessate, ha consentito di mettere a segno importanti risultati nella lotta alla criminalità sotto ogni sua forma. Il comandante di vertice ha anche fatto visita al prefetto di Vibo Valentia Francesco Zito, al presidente del Tribunale Antonio Erminio Di Matteo e al procuratore Camillo Falvo. Durante gli incontri, il generale ha ricevuto il plauso delle autorità per l’abnegazione e la costante presenza dei carabinieri e garantito, anche per il futuro, pronta e totale disponibilità. “Mantenere elevati standard info-investigativi e di prossimità, per rinsaldare la ritrovata vicinanza della popolazione e soddisfarne le crescenti aspettative e richieste di legalità” è il monito lasciato dal generale. [Guarda foto in basso]