Con un atto d’ufficio anche il Comune di Zambrone aderisce al Consorzio, nominando quali rappresentanti dell’ente nell’assemblea lo stesso sindaco Corrado L’Andolina, Carlo Ferraro (rappresentante di maggioranza) e Maria Carmela Epifanio (rappresentante della minoranza). Il sodalizio, sancito con legge regionale nel novembre 2020, riunisce i Comuni di Pizzo, Vibo Valentia, Briatico, Zambrone, Parghelia, Tropea, Ricadi, Joppolo e Nicotera per una serie di intenti comuni in favore di una fascia costiera afflitta da diverse problematiche. [Continua in basso]
I punti cardine del Consorzio: potenziamento di strutture e infrastrutture territoriali, in particolare quella stradale; valorizzazione di tutti gli elementi materiali e immateriali presenti nell’area circoscritta; tutela dell’ambiente costiero e circostante alle aree marine, secondo il Codice dei Beni culturali e paesaggistici del 2004; adozione di iniziative atte a rendere più accoglienti i Comuni coalizzatisi, attraverso l’ammodernamento nei centri abitati di piazze, parchi e borghi; definire le zone d’interesse botanico e faunistico da tutelare; realizzazione di opere di sviluppo dei settori più consoni alle vocazioni dell’area (agricoltura, artigianato, industria) e infine, quale ultimo proposito, la realizzazione d’interventi di disinquinamento con riconversione di aree industriali dismesse e la tutela delle risorse idriche locali.
