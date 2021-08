Successo per il torneo di calcio a cinque “Maierato Cup 2021”

Pagano e Serrao

Si è concluso il primo torneo amatoriale di calcio a 5 "Maierato Cup 2021". La manifestazione sportiva, organizzata da Antonio Rizzo e Morade Aboulfath, in collaborazione con il consolidato staff del locale Tennis Club e con il patrocinio del Comune di Maierato, ha visto l'affermazione dalla squadra "Peccati di Gola". In finale, i ragazzi capitanati da Stefano Malta hanno battuto per 4 reti a 1 la compagine dei "Maierato a bona i Dio", in una partita molto più equilibrata di quel che racconta il punteggio conclusivo. Dieci le squadre partecipanti al torneo, che dopo la prima fase a gironi ha previsto una serie di scontri diretti che hanno portato all'attesa finale vinta dai "Peccati di Gola".

Premiato come miglior giocatore del torneo Mattia Serrao del sodalizio secondo classificato, mentre la palma di miglior portiere è andata a Pagano della squadra di Arena. Arbitro più apprezzato Andrea Didiano. Speaker e cronista d’eccezione Michele Marcello. Gli organizzatori del “Maierato Cup 2021”, nell’occasione ci tengono a ringraziare il presidente del Tennis club Enrico Barbieri per la gentile concessione del Palazzetto dello Sport. Vista la buona riuscita della manifestazione sportiva e il gran numero di pubblico presente ai vari incontri, Covid-19 permettendo si ripropongono di ripeterla anche il prossimo anno, magari in modo ancora più consistente e con un maggior numero di squadre ai nastri di partenza.