Dilettanti, storica impresa per il Soriano, che approda alle semifinali di Coppa Italia

La squadra di Francesco Marasco sfiderà l’Acri per garantirsi il passaggio in finale. Eliminato il Cotronei Caccuri in due gare ricche di reti

Il successo per 6-2 dell’andata poneva il Soriano al riparo da ogni rischio, ma la gara di ritorno qualche insidia l’ha riservata lo stesso ai rossoblù, sconfitti per 4-2, ma ugualmente promossi. Per la prima volta nella sua storia, pertanto, la società dei presidente Monardo e Morabito approda alle semifinali della Coppa Italia Dilettanti, dove se la vedrà con l’Acri nel doppio confronto in programma il 24 novembre e l’8 dicembre. [Continua in basso]

Una bella soddisfazione per la dirigenza, per il tecnico Francesco Marasco ed anche per il ds Francesco Ramondino, che ha allestito una squadra con tanti giovani e diversi ragazzi del territorio. La coppa prosciuga inevitabilmente delle energie in vista del campionato, ma dopo il 6-2 al Cotronei Caccuri era doveroso provarci ed è giusto insistere adesso che si è in semifinale.

Si parlava di squadra giovane: l’età media della formazione che ha giocato la partita di ritorno era inferiore ai 21 anni. Anche questa è una bella soddisfazione per tutto il gruppo. Ma adesso bisogna pensare alla prossima gara di campionato, che si giocherà domenica al “Marzano” di Vibo Marina contro la Bovalinese.