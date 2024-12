Coppa Italia Dilettanti, il sogno del Soriano si spegne in semifinale. Il “ciclone” Praia Tortora ribalta tutto e vince 0-3

Ci era andato vicinissimo il Soriano a un sogno rincorso sin da agosto e poi divenuto sempre più reale con il passare delle partite. Nel match di ritorno della semifinale di Coppa Italia Dilettanti, però, il sogno si tramuta in miraggio e poi in delusione anche in virtù del buon vantaggio guadagnato all’andata. I meriti però vanno al Praia Tortora che ha saputo realizzare una vera e propria impresa vincendo per 0-3 e ribaltando tutto quanto.

La partita

I padroni di casa erano chiamati a difendere l’importante vantaggio guadagnato in terra tirrenica quindici giorni fa (0-2) ma non per questo bisognava cullarsi. La squadra di Aita invece, attuale capolista del campionato di Eccellenza, doveva scalare una montagna per ristabilire la parità e giocarsi poi il passaggio del turno. Giovinazzo opta per una sorta di 4-3-3 con il recuperato Straccia, Rodriguez, Dascoli e Baggini sulla linea difensiva mentre, a centrocampo, capitan Clasadonte è affiancato da Cabrera e da Giurlanda ma con quest’ultimo che fa da collante con la linea avanzata. Qui il tecnico dei vibonesi presenta il tridente pesante composto da Beceiro, Salvador e Fioretti. Quanto al Praia Tortora, modulo alquanto dinamico e che vede Grosso, Gonzalez, Carballo e Carrozzino sulla linea difensiva a quattro, con uno dei due terzini che spesso sale a dare man forte al centrocampo e scambiando lo scacchiere tattico, mentre a centrocampo c’è sempre il prezioso contributo di Bert insieme a Poltero. Maitini completa il terzetto. In avanti Puoli, Petrone e Rivadero. Gara che inizia in salita per i padroni di casa, che vanno sotto all’altezza del quarto d’ora a causa di un gol di Maitini che finalizza benissimo una bella azione corale e insacca nel cuore dell’area. Nella ripresa l’equilibrio permane almeno fino a dieci minuti dalla fine, quando cioè Rivadero trova il raddoppio ristabilendo così la parità con il punteggio complessivo dell’andata. Il Soriano butta via tutto al 44′ st, con l’espulsione di Straccia e con il conseguente calcio di rigore assegnato ai tirrenici. Dal dischetto ci va capitan Petrone che suggella uno storico pass per la finale, dove il suo Praia Tortora affronterà il San Luca.

Il tabellino

SORIANO: Lisi; Straccia, Rodriguez, Dascoli, Baggini; Clasadonte, Cabrera, Giurlanda (17′ st Etuss); Beceiro, Salvador (17′ st Staropoli), Fioretti. A disp.: Palumbo, Riga, Macias, Giofrè, Barilaro, Bruno, Steger. All. Giovinazzo

PRAIA TORTORA: Colella; Grosso, Gonzalez, Carballo, Carrozzino; Poltero (30′ st Della Rocca, Bert, Maitini; Puoli (25′ st Lentini), Rivadero, Petrone. A disp.: Banfi, Massara, Sacko, Signorelli, Diaby, Cordoba, Alcade, Della Rocca. All. Aita

ARBITRO: Manuel Gatto di Lamezia Terme (assistenti Mattia Roperto di Lamezia Terme e Alessandro Puglia di Catanzaro)

MARCATORI: 16′ pt Maitini, 35′ st Rivadero, 46′ st rig. Petrone

NOTE: Al 44′ st espulso Straccia (S)