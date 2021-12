Coppa Italia Dilettanti: si ferma in semifinale il cammino del Soriano

Una vittoria amara per il Soriano. Nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia, Chiarello e compagni si impongono per due a uno, però il successo non basta per passare, dopo la netta sconfitta per 0-4 all’andata. In vantaggio con un rigore di Cannitello, i rossoblù sono stati raggiunti dagli ospiti con Petrone. Quindi nella ripresa ecco il gol della vittoria con Zinnà. Anche se è arrivata l’eliminazione, rimane una gran bella avventura, la migliore di sempre nella storia dell’Ags. A



questo bisogna aggiungere anche il buon cammino in campionato, con una rosa giovane e con un budget nettamente inferiore a quelli delle passate stagioni. E allora stona e non poco l’assenza in panchina dell’allenatore Francesco Marasco. Si sarebbe creata una frattura all’interno del club e in queste ore si sta lavorando per risolverla positivamente.