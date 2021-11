Tennistavolo: doppia vittoria per Miriam Carnovale nel torneo nazionale giovanile

L’atleta vibonese, tesserata per il Tennistavolo Torino, ha conquistato il successo sia nella categoria Under 19, sia in quella Under 17

Partiva con i favori del pronostico, essendo la testa di serie numero 1, e ha rispettato le attese, conquistando un doppio successo. Avvio di stagione da incorniciare per la pongista vibonese Miriam Carnovale, cresciuta nel TT Piscopio, attualmente tesserata per il Tennistavolo Torino e punta di diamante anche della Nazionale. In occasione del primo torneo giovanile a livello nazionale, Miriam Carnovale ha vinto sia nella competizione riservata alle Under 19, sia in quella relativa alle Under 17.

Nelle gare che si sono svolte a Terni, nonostante partecipasse in un torneo riservato ad atlete che hanno anche fino a due anni più di lei, Carnovale ha confermato comunque il pronostico, sia in semifinale, con il 3-0 (11-4, 11-4, 11-4) sulla n. 5 Elena Thai Kim Lan (Tennistavolo Castel Goffredo), sia in finale, con il molto più impegnativo 3-2, ottenuto in rimonta da 0-2 (7-11, 14-16, 11-8, 11-5, 11-7), sulla n. 2 Evelyn Vivarelli (Eppan Tischtennis Raiffeisen).

Una volta aver vinto in questa competizione, eccola nell’Under 17 ed anche qui partiva da testa di serie numero 1. Miriam Carnovale in semifinale ha superato per 3-0 (11-5, 11-3, 11-8) la n. 6 Serena Rad (Tennistavolo Vallecamonica) e in finale per 3-2 (11-8, 11-9, 11-13, 9-11, 11-7) la n. 2 Caterina Angeli (Alfieri di Romagna TT Edera). Solo vittorie, allora, con entrambe le finalissime combattute e avvincenti, nelle quali la pongista vibonese ha saputo mantenere la calma, colpendo poi al momento opportuno e tirando fuori il meglio del suo vasto repertorio.