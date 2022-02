Tennistavolo: nel torneo Under 19 un’altra impresa per Miriam Carnovale

La giovane pongista vibonese, cresciuta nel tennis tavolo Piscopio e tesserata per il TT Torino, ha la meglio in finale sulla testa di serie numero uno

Arriva dal PalaTennistavolo “Aldo De Santis” di Terni la conferma di essere uno dei prospetti migliori del ping pong nazionale. Miriam Carnovale, giovane pongista vibonese, cresciuta nel TT Piscopio, attualmente tesserata con il Tennistavolo Torino, ha conseguito una nuova brillante vittoria, l’ennesima di una carriera già ricca di trionfi. Questa volta ha vinto nel singolare Under 19 del 2° Torneo Nazionale Giovanile della stagione. Alla sfida conclusiva, arriva da testa di serie numero 2, Miriam Carnovale ha avuto la meglio su Nicole Arlia (Tennistavolo Castel Goffredo), testa di serie numero 1.

Entrambe le pongiste erano reduci dalle trasferte ai WTT Youth Contender di Metz e Spa. In finale ha vinto con merito Miriam Carnovale per 3-1 (10-12, 11-9, 15-13, 11-8), al termine di una sfida caratterizzata dalle molte rimonte. Nel primo parziale la castellana ha recuperato da 3-8 a 9-9, ha mancato il primo set-point (10-9) e ha sfruttato al secondo. Nella seconda frazione è stata la calabrese a risalire da 5-8 con un break decisivo di 6-0. Nel terzo set Arlia non ha concretizzato quattro palle per chiudere (10-7 e 12-11) e Carnovale due (11-10, 13-12). Alla terza, però, è stata efficace ed è partita bene anche nel quarto parziale (5-1). Ha subìto la rimonta dell’avversaria (7-7) e dall’8-8 ha messo a segno gli ultimi tre punti.