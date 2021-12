Volley, il fuoriclasse Douglas lascia la Tonno Callipo e torna in Brasile – Video

Pessimo momento per la squadra di coach Baldovin, che resta penultima in classifica. Intanto il brasiliano lascia, forse per partecipare al Grande fratello, e la società tuona: «Comportamento inspiegabile, tuteleremo i nostri interesse»

Piove sul bagnato in casa della Tonno Callipo. Il pessimo avvio di stagione ha portato la squadra in penultima posizione. Dopo dieci gare, appena due vittorie e otto sconfitte: un bilancio decisamente troppo distante da quelle che erano le ambizioni estive. Nessuno avrebbe messo in preventivo una tale situazione alla decima giornata di campionato.

A questo bisogna quindi aggiungere l’infortunio del giapponese Nishida, che ha privato coach Baldovin di una delle sue stelle e quindi di colui il quale che era il migliore realizzatore dei giallorossi. [Continua in basso]

Il ritorno in Brasile di Douglas Souza

Come se non bastasse, a pochi giorni dalla sfida delicata contro Padova, ecco l’abbandono del fuoriclasse brasiliano Douglas Souza, che ha lasciato la squadra, a quanto pare, senza dare spiegazioni alla società, rimasta così spiazzata da questa decisione.

Lo schiacciatore brasiliano era stato uno dei colpi di mercato della Tonno Callipo, che si era assicurata le prestazioni dell’oro olimpico di Rio 2016, nonché Mvp del Mondiale del 2018. Dopo quattro mesi, ecco il ritorno a casa che ha spiazzato la dirigenza giallorossa. Douglas Souza assieme al compagno Gabriel non si sarebbe ambientato a Vibo: questa potrebbe essere una spiegazione, ma forse c’è dell’altro.

Il Grande fratello

Rendimento incostante in campo: dal punto di vista tecnico ci si aspettava molto di più. Allo stesso tempo si parla di un ritorno a casa per partecipare all’edizione brasiliana del Grande fratello, in programma da gennaio ad aprile del 2022. Una motivazione ufficiale non c’è. Agli atti rimane solo quella storia postata sul proprio profilo Instagram, con tanto di foto in aeroporto.

Eppure sono in tanti a giurare che verso Douglas e il compagno vi sono stati veramente tanto affetto e una ottima accoglienza. C’è comunque chi racconta che il brasiliano abbia comunque comunicato la propria decisione alla squadra e alla dirigenza, che avrebbero provato inutilmente a farlo tornare sui proprio passi. [Continua in basso]

La delusione della società

Da parte della Tonno Callipo una nota nella quale si racconta che «la società ha appreso che l’atleta verdeoro Douglas Correia de Souza ha abbandonato la città ed i compagni di squadra senza alcuna autorizzazione e giustificazione. La società, profondamente delusa dall’inspiegabile comportamento dell’atleta, valuterà ogni azione per tutelare gli interessi del club».

La gara di Superlega

Sabato sera, 11 dicembre, alle 18, pertanto, il tecnico Baldovin dovrà affrontare questo delicato confronto con Padova senza due elementi di peso e dovrà quindi inventarsi letteralmente la formazione. Sono sette i punti di distanza fra i veneti e Vibo: al PalaMaiata la squadra giallorossa è chiamata a compiere un’impresa per conquistare la vittoria.