L’Asd Nicotera calcio in campo con i colori dell’Ucraina

«Un gesto nobile per dire no alla guerra», così il presidente dell’Asd Nicotera calcio Mario Solano, annuncia la decisione di fare indossare ai suoi giocatori le maglie con i colori della nazione Ucraina.

Sabato nella gara di Chiaravalle Centrale i calciatori della Prima categoria scenderanno in campo con le casacche gialle e blu. E lo faranno per tutto il campionato. Sul retro della maglietta il nome dell’allenatore dello Sheriff Yuriy Vernidub, che ha lasciato la sua squadra per andare a combattere a difesa della sua Nazione. Allo stadio Comunale di Nicotera sarà innalzata la bandiera dell’Ucraina, «un piccolo gesto – conclude Mario Solano – per dare speranza al popolo ucraino»