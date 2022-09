Nuoto, l’atleta vibonese Laura Medini trionfa agli European masters aquatics di Roma

Nonostante le difficoltà a trovare nel Vibonese spazi adeguati dove allenarsi, la 33enne si è preparata per affrontare la prestigiosa competizione all’interno di piscine private site perlopiù in villaggi turistici

Una vibonese tra i protagonisti della competizione di nuoto European masters aquatics Roma 2022. La rassegna continentale, terminata proprio nei giorni scorsi, viene riservata agli over 25, ed è stata ospitata per la prima volta nella storia dall’Italia. I numeri sono stati da record: 5120 gli atleti iscritti, tra maschi e femmine, provenienti da 38 Paesi per 302 competizioni in programma con 8927 presenze gara. A rappresentare la nostra terra, anche l’atleta Laura Medini di Vibo Marina che ha partecipato alla competizione disputando 3 gare. I risultati sono stati degni di nota. Prima classificata nella sua batteria nei “50 farfalla”, nei 50 stile libero, secondo posto. Primo posto nei 100 stile libero. [Continua in basso]

L’atleta Laura Medini

Laura ha 33 anni ed è attualmente istruttrice presso una palestra vibonese. La sua passione, come spiegano i familiari, è nata per caso. Ha incontrato il nuoto da giovanissima per via di problemi di salute. Da allora ha sempre seguito la sua passione con spirito di abnegazione, costanza e grandi sacrifici. Dopo gli studi a Catanzaro, dove ha conseguito la laurea in Scienze motorie, ha continuato la sua formazione specializzandosi a Roma, al “Foro italico”. L’atleta tuttavia non ha scelto di vivere lontano dalla sua Calabria e, nonostante il contesto territoriale difficile, è tornata a Vibo dove tuttora risiede. La carenza di strutture adeguate dove allenarsi non l’ha scoraggiata. Grazie ad un forte spirito combattivo e l’amore per il nuoto ha concluso la sua preparazione appoggiandosi presso piscine private, site soprattutto all’interno di villaggi turistici. I risultati del duro lavoro sono stati premiati raggiungendo i gradini più alti del podio.

