Volley, la Tonno Callipo inizia la stagione con una vittoria in casa dei lucani di Lagonegro

La Tonno Callipo Vibo Valentia inizia la corsa alla promozione in Superlega battendo la formazione lucana di Cave del Sole Lagonegro sul taraflex del Palasport Villa d’Agri a Maricovetere (Potenza). Serve una sofferta vittoria al tie break, recuperando per due volte un set di svantaggio, per mettere in cassaforte i primi due punti della stagione.

Vibo si impone grazie ai colpi risolutivi delle sue bocche da fuoco Buchegger (top scorer del match con 25 punti), Fedrizzi e Mijailovic, entrambi in doppia cifra, con 15 e 13 punti, e dell’esperto centrale Tondo che con i suoi servizi velenosi e i suoi 11 punti (dei quali 4 a muro) ha dato un contributo fondamentale al primo exploit stagionale. La formazione lucana è stata una lontana parente di quella vista nelle due precedenti sfide di pre-season andando vicinissima ad una clamorosa vittoria trascinata dall’opposto Pereira Da Silva autore di 24 punti e dei due schiacciatori Lecat e Panciocco che hanno messo a terra 13 palloni.

Coach Douglas lascia precauzionalmente a riposo il libero Cavaccini schierando il giovanissimo Carta e propone la diagonale Orduna-Buchegger, al centro della rete Candellaro e Tondo, in posto-4 Fedrizzi e Mijailovic. Dall’altra parte il tecnico Barberio, che in extremis deve rinunciare al palleggiatore Izzo sostituito da Mastrangelo, completa il sestetto con il brasiliano Pereira nel ruolo di opposto, i giovani Biasotto Manuel e Bonola al centro, Capitan Lecat e Panciocco in banda e il libero El Moudden. [Continua in basso]

PRIMO SET: Fin dalle fasi iniziali del set Vibo appare in difficoltà sia a muro che a ricezione non riuscendo quasi mai a fermare uno scatenato Pereira (8 punti con un positivo 64% in attacco) ed anche il gioco offensivo non è abbastanza fluido. Sia Fedrizzi che Mijailovic sono partiti con il freno a mano tirato per poi uscire con autorevolezza alla distanza. I biancorossi sono sempre in vantaggio (4-2, 7-4, 16-9, 21-14), riescono a contenere il ritorno dei giallorossi per poi chiudere sul 25-19.

SECONDO SET: Il trend non sembra cambiare all’inizio del secondo parziale (8-4 per i padroni di casa) ma poi i colpi in attacco di Buchegger e il servizio di Tondo danno la scossa ai giallorossi per riemergere. Vibo aggancia i lucani sull’8 pari per poi piazzare il primo allungo con Mijailovic e Terpin (schierato titolare al posto di Fedrizzi) fino al 16-12 e 21-16. Coach Barbiero chiama time out ma non sembra sortire effetti. È la formazione giallorossa a dettare legge: prima una pipe di Mijailovic e poi un muro imperioso su Panciocco portano il punteggio sul 17-24. Un mani out trovato da Buchegger chiude il set 17-25. [Continua in basso]