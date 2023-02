Melino Cosentino e Sandro Stivala: la storia del calcio al Luigi Razza

Emozionante incontro in tribuna in occasione della gara fra la Vibonese e il Locri. E proprio oggi lo storico capitano dei rossoblù festeggia il compleanno

Il giorno di San Valentino è anche il suo giorno. È la data in cui Melino Cosentino festeggia il suo compleanno (auguri!). In un momento in cui la Vibonese è sempre più distante dalla gente e dai tifosi, a scaldare il cuore degli appassionati basta anche la semplice presenza dello storico capitano rossoblù, recordman di presenze, con una carriera quasi del tutto spesa con la maglia della Vibonese addosso. Una istituzione nel mondo del calcio, Cosentino, ma anche una persona benvoluta da tutti, perché tra l’altro ha sempre saputo farsi amare. [Continua in basso]

In occasione della recente sfida fra la Vibonese e il Locri, vinta dalla formazione ospite con il risultato di 0-2, in tribuna un pezzo di storia rossoblù da una parte ed uno di marca amaranto dall’altra. Carmelo Cosentino e Sandro Stivala assieme allo stadio, un vero e proprio evento. La storia del calcio in tribuna al Luigi Razza. Loro sì che di fatti da raccontare ne avrebbero davvero tanti. Restano sempre e comunque due leggende del calcio calabrese. In entrambi i casi si entra davvero nel mito e non sono queste parole gettate lì a caso.