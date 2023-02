Basket, sconfitta casalinga per i giovanissimi vibonesi della Kairos M&C

Sconfitta casalinga per i giovanissimi vibonesi, che, nonostante il grande impegno profuso per tutto l’arco della gara, alla fine hanno dovuto capitolare davanti alla Cestistica Lamezia. I giovani ospiti hanno vinto meritatamente, perché hanno giocato meglio ed hanno sempre menato le danze a loro piacimento. Ovviamente nulla di grave per la Kairos M&C Vibo Valentia, perché anche nella sconfitta si sono viste delle buone cose che fanno ben sperare per il proseguo della stagione. [Continua in basso]



Kairos M&C Vibo Valentia 10 – ASD Cestistica Lamezia 14



Kairos M&C Vibo Valentia: Consoli, Daroit, De Fazio, Iannuzzi, Manzo, Mazzeo, Napoli, Piccione E, Suriano, De Sossi, Soldano, Purita



ASD Cestistica Lamezia: Vinci, Curcio, Villella, Perri, Castagna, Pallaria, Cavaliere, Rotilo, Cristiano, Chiaravalle, Cirifalco.

