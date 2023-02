Basket, i ragazzi della Kairos M&C Vibo sconfitti a Castrovillari

La squadra under 15 ha mancato la vittoria per soli quattro punti. Registrate comunque ottime prestazioni

Perde di misura, per soli quattro punti, l’Under 15 della Kairos M&C Vibo Valentia contro i padroni di casa del Castrovillari. Una gara tutto sommato equilibrata dove probabilmente ha avuto la meglio la migliore precisione dei cosentini e qualche errore di troppo dei giovani vibonesi. Nonostante ciò anche questa volta le due squadre hanno divertito il pubblico ed giovanissimi della Kaisors M&C Vibo Valentia, hanno dimostrato una crescita costante ed una sempre maggiore maturità. Bravi i ragazzi della Asd Pollino Castrovillari per la loro condotta di gioco, da segnalare la prova di Ammirati che a fine gara ha messo venticinque punti a referto. Tra le fila vibonesi ottimo Gioffrè autore di ventotto punti. [Continua in basso]

ASD Pollino Basket 67 – Kairos M&C Vibo Valentia 63



ASD Pollino Basket: Ammirati 25, Bonifati 2, Loprete 4, Astorino 13, Osorio 6, Peluso 6, Innocenti 4, Trocino 4, Blando 1, Iannicelli 2



M&C Vibo Valentia: Ramondino 13, Rondinelli 2, Bruzzese, Tamburro, Anello 9, Topia, Monteleone 4, Piccione 2 , Gioffrè 28, D’Ambrosio 2, Patanè 3, Ravese



Arbitro: Alessio Vita di Frascineto

LEGGI ANCHE: Basket, nella categoria esordienti vittoria a Crotone per i ragazzi della Kairos Vibo

La Todo batte l’olio Santa Chiara e conserva il secondo posto in classifica