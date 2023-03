Biliardo sportivo, a Vibo open day per bambini e ragazzi

Mercoledì 22 marzo dalle ore 15.00 il Csb Sporting club “Enrico Colloca” di Vibo Valentia organizza un open day di biliardo sportivo rivolto ai ragazzi e ai giovani in età scolare. L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Scuola biliardo e bowling” avviato in tutta Italia dalla Fibis e finanziato dalla società Sport e Salute. L’obiettivo primario del progetto è l’avvicinamento di famiglie e bambini/adolescenti all’attività motoria e sportiva tesa al miglioramento del benessere e della salute attraverso la conoscenza del biliardo sportivo. I corsi per i ragazzi sono completamente gratuiti ed è previsto un programma da sviluppare in 6 mesi con una frequenza di partecipazione di almeno un giorno alla settimana. Le lezioni saranno tenute da istruttori federali sotto la super visione del coordinatore regionale del progetto Nazzareno Fedele. L’evento ha carattere inclusivo: possono cimentarsi col biliardo anche ragazzi con disabilità. [Continua in basso]

A dare il benvenuto ai ragazzi e alle loro famiglie, oltre agli istruttori, ci sarà il presidente del Centro sportivo Biliardo school Giuseppe Malvaso. «Siamo lieti di ospitare nella nostra struttura un evento di tale importanza per la città di Vibo Valentia», ha dichiarato il presidente dello Sporting club Ulderico Petrolo. «Il biliardo sportivo, grazie ai progetti portati avanti da circa dieci anni dalla Fibis a cui noi siamo regolarmente affiliati, rappresenta un sicuro punto di riferimento per i numerosi studenti che oramai da tanti anni frequentano il nostro Club e che hanno raggiunto importanti traguardi agonistici», ha concluso.

