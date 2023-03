Volley, la TodoSport Vibo si impone sulla Elio Sozzi Reggio

Tutto facile per la Todosport Vibo Valentia che supera senza soffrire la Elio Sozzi Reggio Calabria. Una sfida, quella che si è giocata presso il Pala Borsellino di Vibo Valentia, che non ha mai avuto storia. Infatti sin dal primo pallone le padrone di casa si sono imposte sulle avversarie che davvero poco hanno potuto fare. Una gara perfetta quindi quella di Denise Vinci e compagne, con un risultato pieno che consente alle vibonesi di tenere stretto il primo posto in classifica. Tutto questo in attesa del big match di sabato prossimo quando la Todo andrà a rendere visita al Paola, attualmente terza in classifica. Da segnalare la prima convocazione per altre due giovanissime del settore giovanile vale a dire Alessandra Lopez e Alessia Barbuto. [Continua in basso]

Il tabellino

Todosport Vibo Valentia 3 – Elio Sozzi 0

Progressione set: 25/19 – 25/14 – 25/10

Todosport: Massara. Sorrenti, Flores, Lopez, Barbuto, Dodaro, Vinci M, De Luca, La Vecchia, Malerba, Vinci D, Buonfiglio (L1), Lo Bianco (L2)

Elio Sozzi: Marino, Morabito, Morena, Crea, Romeo, Cuzzola, Polimeni, Gerace, Costantino (L)

Arbitri: Ester Alessandria di Vibo Valentia e Antonella Giorla di Petrizzi

