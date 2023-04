Viola Zangara

Si è svolto ieri al palazzetto dello sport di Pizzo, la fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Esordienti di Karate. Organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Calabria – settore Karate, in collaborazione con la Asd Polisportiva Virtus di Vibo Valentia. In gara 87 atleti provenienti da tutta la Calabria appartenenti a 18 società iscritte. A valutare le prove dei partecipanti, una giuria qualificata. Presenti tra gli altri, il maestro Enzo Migliarese, presidente del comitato regionale, il commissario tecnico regionale maestro Luciano Dichiera, il medico sportivo Mimmo Ruffo e Viola Zangara, delegata Fijlkam per la provincia di Vivo nonché tecnico della Virtus. [Continua in basso]

A Pizzo la fase regionale di qualificazione al Campionato Italiano Esordienti di Karate

Società, quest’ultima classificata al terzo posto con i suoi 10 atleti che si sono così classificati: Chiara Fialà, prima classificata e qualificata per il Campionato Italiano. Sarah Crudo, seconda classificata e qualificata per il Campionato Italiano; Giorgia Remolo, seconda classificata e qualificata per il Campionato Italiano; Carlotta Marti, terza classificata e qualificata per il Campionato Italiano; Ilaria Primavera terza classificata e qualificata per il Campionato Italiano; Giorgia Crigna terza classificata e qualificata per il Campionato Italiano; Raffaella De Vita terza classificata; Giuseppe Fialà quinto classificato e qualificato per il Campionato Italiano; Martina Colloca quinta classificata e Giorgia Macrì settima classificata. Gli atleti qualificati accederanno al campionato Italiano che si svolgerà dal 5 al 7 maggio a Ostia Lido. Grande soddisfazione è stata espressa da Viola Zangara per un evento che ha richiamato a Pizzo, centinaia di persone, tra parenti e amici dei piccoli atleti.