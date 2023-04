Coppa Calabria femminile, La Todosport si ferma in finale

San Lucido 3 – Todosport 1. Si ferma in finale il sogno della Todosport di potersi portare a casa la sua prima Coppa Calabria di Serie C. Infatti le vibonesi, che non hanno certo giocato male, nulla hanno potuto difronte ad una squadra, che sta dimostrando davvero di avere le carte in regola per poter lottare sino alla fine per

approdare in Serie B2. “Le cosentine, infatti, – afferma la società vibonese – che in semifinale avevano eliminato le padrone di casa del Paola, oltra corazzata del campionato di Serie C, hanno dimostrato di avere probabilmente quel qualcosa in più soprattutto nei momenti topici della gara, quando per esempio si va in

sofferenza. Da parte sua la Todosport ha giocato la sua onesta gara, conquistando, lottando con i

denti un primo set tirato e bellissimo e non ha di certo lesinato tutte le energie che aveva dentro, ma

quando di fronte si ha una squadra, se non più forte, quanto meno più in forma, nulla si piò fare,

nonostante un quarto set gagliardo, giocato in salita. Qui le ragazze di Iurlaro, nonostante fossero

sotto nel punteggio hanno reagito, mettendo paura al San Lucido. Si è arrivati sino in fondo tenendo

con il fiato sospeso il pubblico, perdendolo ai vantaggi. Certo, arrivate in finale, le vibonesi

credevano di poter compiere questa impresa, ma non c’è stato nulla da fare. A loro vanno tutti gli

applausi per quanto finora fatto sia in campionato, chiuso al secondo posto, sia in questa Coppa

Calabria. Ora testa ai play off promozione, che inizieranno da qui a qualche giorno”.

LEGGI ANCHE: Pallavolo, Todosport Vibo vince e conquista la finale di Coppa Calabria