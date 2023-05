Atletica, bella performance della Conoscere Ionadi  alla “Corri a Squillace”

Giovanni Rossi e Cristina Contartese

Continua a farsi valere la “Conoscere Ionadi” nel settore dell’atletica leggera calabrese. La società podistica vibonese, presieduta dall’attivo Antonio Rossi, sta partecipando al ricco calendario di eventi sportivi proposto dalla Fidal ottenendo con i suoi atleti numerosi riconoscimenti, sia a livello senior che in ambito giovanile. Gli ultimi in ordine di tempo sono stati conseguiti alla dieci chilometri su strada “Corri a Squillace”. Alla corsa nazionale la “Conoscere Ionadi” ha conseguito un secondo e un terzo posto di categoria con Cristina Contartese e Giovanni Rossi. Risultati di tutto rispetto, ancor di più se si pensa che ai nastri di partenza si sono presentati oltre duecento concorrenti, provenienti da tutta la Calabria e da altre regioni italiane, e che per la Contartese la “Corri a Squillace” ha rappresentato la gara d’esordio nel circuito Fidal. Se a tutto questo si aggiungono le difficoltà che i podisti della società sportiva vibonese si ritrovano quotidianamente ad affrontare per praticare la disciplina (derivanti dalla totale assenza di piste di atletica leggera sul territorio provinciale), si capisce allora il perché della palpabile soddisfazione del presidente Rossi, il quale nell’occasione, oltre a fare i complimenti ai suoi due atleti per la bella performance effettuata alla corsa di Squillace, ci tiene ad invitare giovani e adulti «a correre, a muoversi e a fare sport, perché l’attività motoria preserva da eventuali malanni e fa bene alla mente, all’anima e al corpo».

LEGGI ANCHE: Grande successo per la prima edizione della gara “Corri Amo Parghelia”