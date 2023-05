Ezio Cammarata colonna portante del vivaio della Vibonese (Video)

Da tanti anni rappresenta un punto fermo del vivaio della Vibonese. Ha cresciuto e allenato un gran numero di bambini e di ragazzi, sempre con i colori rossoblù addosso. Puntualmente apprezzato per il lavoro che svolge, la passione e la competenza, Ezio Cammarata ha da poco affrontato l’ennesima finale della sua carriera. Stavolta è andata male con gli Esordienti, sconfitti dalla Bulldog, ma cambia poco. Quel che più conta è continuare a svolgere la propria attività con la medesima determinazione. «L’importante è esserci – spiega Ezio Cammarata – e vivere questi bei momenti. Ci resta il piacevole ricordo di una bella giornata di sport, fra due squadre di Vibo che si sono confrontate nel massimo rispetto e con lealtà. Onore alla Bulldog che ha vinto con merito. Noi abbiamo disputato una buona partita, ma bisogna accettare il verdetto del campo».

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Nel corso della sua avventura in rossoblù sono stati numerosi gli appuntamenti di questo tipo per Ezio Cammarata: «Le finali si vincono e si perdono. Durante la mia carriera ne ho affrontate parecchie e sono state tante le vittorie ottenute dalla Vibonese. In questo caso mi dispiace solo per i ragazzi. Per loro era la prima finale dopo lo stop per il covid. Ma avranno modo di rifarsi nel corso della loro carriera. Si cresce anche così». Archiviata la finale, si pensa già al futuro in casa della Vibonese.

«Stiamo lavorando per la prossima stagione. Per quanto mi riguarda mi accompagna sempre una grande passione. La mia speranza è di non doversi più fermare, com’è purtroppo accaduto in occasione del covid, per poter lavorare in tutta serenità».